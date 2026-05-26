Ballottaggio a Macerata: Parcaroli fermo al 49,96% e lo scontro con Tittarelli

La notte dello spoglio a Macerata si è trasformata da festa a suspence quando i numeri definitivi hanno mostrato che il sindaco uscente Sandro Parcaroli non ha raggiunto la soglia per la vittoria al primo turno. Con 10.044 voti, pari al 49,96%, Parcaroli è rimasto a una manciata di preferenze dalla maggioranza assoluta, non raggiungendo il 50% più uno necessario per evitare il secondo turno.

Davanti alla sua sede elettorale erano radunati sostenitori che speravano in una conferma immediata; invece la conta degli ultimi seggi ha riscritto il finale della serata.

La sequenza dei risultati è stata altalenante: durante il pomeriggio il quadro sembrava favorevole al centrodestra, ma in seguito la forbice dei voti si è assottigliata fino a lasciare il sindaco sotto la soglia.

Il dato ufficiale, comunicato dal Comune, fissa le percentuali definitive e consegna a Gianluca Tittarelli la possibilità di giocarsi tutto nel ballottaggio del 7 e 8 giugno. I numeri esatti e la distribuzione delle schede sono elementi centrali per capire come si è arrivati a questo epilogo.

Il risultato comune: numeri e contesto

I risultati ufficiali riportano che Sandro Parcaroli ha ottenuto 10.044 preferenze (49,96%), mentre Gianluca Tittarelli si è fermato a 8.435 voti (41,95%).

Gli altri candidati hanno raccolto percentuali minori: Marco Sigona 700 voti (3,48%), Mattia Orioli 613 voti (3,05%) e Giordano Ripa 314 voti (1,56%). Le schede bianche sono state 72 e le schede nulle 350, dati che completano il quadro dello spoglio serale e che saranno analizzati dalle forze politiche in vista della corsa al ballottaggio.

Il ruolo decisivo dell’ultimo seggio

La partita si è decisa nell’ultima sezione scrutinata: secondo le rilevazioni, nella scuola di via De Amicis la situazione si è capovolta rispetto a quanto indicato nelle prime fasi, facendo scendere Parcaroli sotto la soglia del 50%. È emerso anche il fenomeno del voto disgiunto, ossia quando l’elettore dà preferenze diverse per la lista e per il candidato sindaco, che in questa tornata ha inciso sul risultato del candidato di centrodestra nonostante le liste di supporto abbiano superato il 50% complessivo.

Reazioni e dichiarazioni

Intorno all’una di notte il sindaco è arrivato in Comune accolto dagli applausi dei suoi sostenitori. Parcaroli ha commentato la situazione definendola una perdita per «poche decine di voti», mantenendo un tono composto e propositivo: ha affermato che ripartirà dalla stessa campagna e ha scherzato sul fatto che preferisce avere ancora qualche giorno per continuare a confrontarsi con gli elettori. Non risultano al momento comunicazioni ufficiali di contatti con il segretario del partito, anche se le conversazioni con i vertici sono attese nelle prossime ore.

La strategia per il secondo turno

Dal fronte di centrosinistra Tittarelli valuta i margini ottenuti al primo turno come una base da cui costruire un accordo più ampio per il ballottaggio. Entrambi i contendenti dovranno lavorare sulle alleanze e sulle proposte programmatiche per convincere gli elettori dei candidati minori e gli astensionisti. Il ballottaggio rappresenta una nuova fase della competizione politica: sarà cruciale il confronto sui temi locali e la capacità di attrarre voti oltre i propri schieramenti iniziali.

Cosa resta dell’esito e prossime tappe

Il risultato consegna alla città un finale inedito: una vittoria sfumata per pochi voti e una sfida aperta che si chiuderà nelle giornate del 7 e 8 giugno. Nei prossimi giorni le forze politiche analizzeranno i flussi di voto, le sezioni determinanti e le possibili convergenze. L’esito evidenzia quanto il peso di poche decine di preferenze possa cambiare il destino amministrativo di una città e richiama l’attenzione sull’importanza della partecipazione al voto.

Il significato per l’elettorato

Questo esito dimostra come, in una competizione locale, elementi come l’ultimo seggio scrutinato, il voto disgiunto e la mobilitazione degli elettori possano risultare decisivi. Per i cittadini di Macerata la prossima tornata sarà l’occasione per confermare o ribaltare preferenze e per misurare la capacità dei candidati di parlare ai bisogni concreti della comunità. Il racconto politico cittadino, per ora, resta aperto e ogni singolo voto sarà ancora più determinante.