Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner a Darderi, gli italiani in campo e dove vederli

(Adnkronos) – Terza giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi, contro Clement Tabur. Il day 3 dello Slam parigino vedrà in campo anche la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, contro Jessica Bouzas Maneiro, e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi.

In campo anche Coco Gauff e Felic Auger-Aliassime. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco il programma di oggi, martedì 26 maggio, al Roland Garros:  

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12
 

[1] A. Sabalenka – J. Bouzas Maneiro (ESP) 

A. Muller (FRA) – S. Tsitsipas (GRE) 

[4] C. Gauff (USA) – T. Townsens (USA) 

non prima delle 20:15 

[1] J.

Sinner (ITA) – [WC] C. Tabur (FRA)
 

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11
 

[WC] A. Walton (AUS) – [6] D. Medvedev 

L. Siegemund (GER) – [16] N. Osaka (JPN) 

[22] A. Kalinskaya – L. Boisson (FRA) 

[4] F. Auger-Aliassime (CAN) – D. Altmaier (USAGER 

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11
 

M. Cilic (CRO) – [WC] M. Kouame (FRA) 

V. Kopriva (CZE) – [30] C. Moutet (FRA) 

H. Vandewinkel (BEL) – [19] M. Keys (USA) 

K. Birrel (AUS) – [5] J. Pegula (USA) 

COURT 14 – dalle ore 11
 

[17] I.

Jovic (USA) – A. Eala (PHI) 

[Q] T. Faurel (FRA) – [16] V. Vacherot (MON) 

[9] A. Bublik (KAZ) – Jan-Lennard Struff (GER) 

[9] V. Mboko (CAN) – N. Bartunkova (CZE) 

COURT 7 – dalle ore 11
 

[29] T. Griekspoor (NED) – M. Arnaldi (ITA)
 

[Q] L. Fruhvirtova (CZE) – E. Jacquemot (FRA) 

A. Kalinina (UKR) – D. Parry (FRA) 

S. Ofner (AUT) – [14] L. Darderi (ITA)
 

COURT 6 – dalle ore 11
 

D. Vekic (CRO) – [WC] A. Tubello (FRA) 

[12] L. Noskova (CZE) – M. Sakkari (GRE) 

C. Garin (CHI) – [18] L. Tien (USA) 

[Q] J. Faria (POR) – D. Shapovalov (CAN) 

COURT 8 – dalle ore 11
 

A. Tabilo (CHI) – K. Majchrzak (POL) 

Match to be defined 

A. Ruzic (CRO) – [Q] A. Krueger (USA) 

J. Fearnley (GBR) – J. Manuel Cerundolo (ARG) 

COURT 4 – dalle ore 11
 

Match to be defined 

[Q] F. Diaz Acosta (ARG) – Z. Zhang (CHN) 

COURT 5 – dalle ore 11
 

D. Galfi (HUN) – [Q] M. Sherif (EGY) 

COURT 9 – dalle ore 11
 

[Q] C. Lu (USA) – M. Uchijima (JPN) 

M. Landaluce (ESP) – [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL) 

[Q] E. Pridankina – O. Oliynykova (UKE) 

COURT 12 – dalle ore 11
 

E. Navarro (USA) – J. Tjen (INA) 

[30] A. Li (USA) – S. Zhang (CHN) 

S. Baez (ARG) – R. Andres Burruchaga (ARG) 

E. Quinn (USA) – F. Comesana (ARG) 

COURT 13 – dalle ore 11
 

A. Popyrin (AUS) – Z. Svajda (USA) 

[20] C. Norrie (GBR) – A. Daniel Vallejo (PAR) 

[Q] A. Korneeva – E. Cocciaretto (ITA)
 

S. Waltert (SUI) – K. Siniakova (CZE) 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

