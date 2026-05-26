La guerra tra Usa e Iran continua ad aggravarsi tra attacchi militari, tensioni nel Golfo Persico e tentativi diplomatici ancora fragili. Al centro dello scontro resta la sicurezza dello Stretto di Hormuz, area strategica per gli equilibri energetici mondiali, mentre Washington e Teheran cercano di mantenere aperto il dialogo nonostante il conflitto in corso.

Guerra Iran, ancora nessun accordo: attacco Usa a siti di Teheran

Nel pieno dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito con fermezza la necessità di garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, definendo la situazione attuale «illegittima», «insostenibile» e «inaccettabile» per la comunità internazionale.

Durante la sua visita ufficiale a Jaipur, in India, Rubio ha dichiarato che «Lo Stretto di Hormuz deve essere aperto. Verrà aperto in un modo o nell’altro», sottolineando come Washington consideri strategico il mantenimento della sicurezza nell’area.

Nel frattempo, le forze armate statunitensi hanno confermato nuovi raid nel sud dell’Iran, descritti dal Comando Centrale Usa come operazioni di “autodifesa” finalizzate a proteggere il personale americano dalle minacce provenienti dalle forze iraniane.

Secondo il portavoce Timothy Hawkins, tra gli obiettivi colpiti figuravano «un sito per il lancio di missili e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine». Lo stesso ufficiale ha aggiunto che gli Stati Uniti «continuano a difendere le proprie truppe, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco». Alcune fonti arabe hanno riferito di vittime nell’area vicina all’isola di Larak, mentre da Bandar Abbas le autorità iraniane hanno sostenuto che la situazione resti sotto controllo.

Guerra Iran, attacco Usa a siti di Teheran. Rubio conferma: “Accordo ancora possibile”

Nonostante l’inasprimento militare, Washington continua a lasciare aperta la strada diplomatica. Rubio ha infatti spiegato che «un accordo con l’Iran è ancora possibile», facendo riferimento ai colloqui svolti in Qatar tra rappresentanti iraniani e mediatori regionali. Secondo il capo della diplomazia americana, le trattative sarebbero concentrate soprattutto sulla definizione del testo preliminare dell’intesa e potrebbero richiedere ancora alcuni giorni. «Vedremo se riusciremo a compiere progressi», ha dichiarato, precisando che il presidente Donald Trump «ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo».

Da parte iraniana, tuttavia, prevale la cautela. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqai, ha riconosciuto alcuni passi avanti nei negoziati, ma ha chiarito che un’intesa «non è imminente». Rimane quindi incerto l’impatto che i recenti attacchi americani potranno avere sul possibile percorso diplomatico tra Washington e Teheran, mentre il conflitto nel Golfo continua ad alimentare tensioni internazionali e timori per la stabilità dell’intera regione.