Christine Lagarde ha parlato a Nicosia del futuro europeo sul fronte energetico, il nodo cruciale è la durata del conflitto USA-Iran.

La Banca Centrale Europea e la sua figura di maggior prestigio Christine Lagarde hanno voluto affrontare uno dei temi più caldi dell’agenda attuale ovvero la crisi energetica che sta colpendo l’Unione Europea derivante dal conflitto tra USA e Iran che ha innalzato i prezzi di carburanti e gas nel mondo.

Si continua a lavorare su inflazione e contenimento prezzi

La Banca Centrale Europea ha svelato di continuare a lavorare su inflazione e contenimento dei prezzi per i cittadini europei nonostante la guerra tra USA ed Iran stia continuando ed abbia influenze pesantissime sulla vita in Europa.

Francoforte continuerà a lavorare basandosi sui dati con riunioni continuative al fine di comprendere l’approccio migliore per contenere l’innalzamento dei prezzi e l’aumento dell’inflazione.

Al momento però non sono state ancora validate le mosse che la stessa BCE attuerà nei prossimi mesi per contrastare questa difficile situazione economiche che il continente, ed in generale il mondo, sta affrontando.

Crisi energia non smetterà se conflitto cesserà

Christine Lagarde a margine della riunione a Nicosia dell’Eurogruppo ha voluto affrontare il tema della crisi energetica che al momento è forse quello più cruciale per l’intero continente.

La leader della BCE, come riporta The Social Post, ha confessato che la crisi sarà destinata a restare anche se il conflitto cesserà a breve perché gli effetti saranno destinati a perdurare per diverso tempo.

“Il nostro mandato è di garantire i prezzi stabili e provare a ritrovare il 2% per la stabilità dei prezzi ed adotteremo le misure necessarie per riuscire in questo obiettivo” – queste le parole della Presidente Lagarde.