Montecitorio celebra Giacomo Matteotti con la targa sullo scranno 14

In Aula a Montecitorio è stata inaugurata la targa sullo scranno 14 dedicata a Giacomo Matteotti, con parole del presidente Fontana e interventi parlamentari

Nel cuore di Montecitorio, l’Aula della Camera ha ospitato una cerimonia istituzionale in memoria di Giacomo Matteotti. Sulla seduta identificata come scranno 14 è stata scoperta una targa che ricorda il celebre intervento parlamentare del 30 maggio 1924 e la tragica sorte che seguì a quella denuncia pubblica. L’evento ha avuto un carattere formale e simbolico: il simbolo del banco permanente vuole fissare nella sede legislativa il valore della testimonianza civile e della difesa delle istituzioni.

La commemorazione si è svolta con la partecipazione dei deputati e sotto la presidenza di Lorenzo Fontana, che ha guidato il momento solenne proponendo un minuto di silenzio in memoria di Matteotti. In apertura è stata sottolineata l’importanza del gesto perché, oltre a onorare una figura storica, la targa funge da promemoria per le nuove generazioni sul tema dell’opposizione alla violenza politica e alla sopraffazione.

La cerimonia a Montecitorio

La deposizione della targa sullo scranno 14 ha accompagnato una breve ma intensa cerimonia. Dopo la scopertura, l’Aula ha osservato il minuto di silenzio proposto dal presidente, seguito da un applauso dei presenti. I toni istituzionali hanno alternato ricordo e richiamo civico: il gesto doveva ribadire che la Camera conserva memoria non solo degli atti parlamentari ma anche dei sacrifici compiuti in nome della democrazia.

In questa cornice è emersa la volontà di rendere permanente la testimonianza di Matteotti all’interno dell’emiciclo.

La scopertura della targa

La targa riporta il richiamo al discorso pronunciato da Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924, quando denunciò brogli elettorali e violenze che minacciavano il Parlamento. Il testo inciso sottolinea come, da quel banco, Matteotti avesse difeso il principio del libero Parlamento e messo in luce l’uso sistematico della violenza da parte del regime. Con questo atto simbolico la Camera ha scelto di collegare materialmente il luogo parlamentare alla memoria storica del discorso considerato un manifesto antifascista.

Il minuto di silenzio e l’omaggio

Il momento del raccoglimento è stato guidato da Lorenzo Fontana, che ha definito Matteotti «un uomo valoroso» e ha ricordato la sua accusa contro il governo di allora basato su pratiche violente. Al termine del silenzio, i deputati hanno reso omaggio con un applauso che ha sancito l’approvazione collettiva dell’iniziativa. L’atto di ricordare in Aula si è voluto configurare come un monito contro ogni forma di intimidazione politica e contro la rimozione della storia.

Il valore storico e politico della memoria

Il sacrificio di Giacomo Matteotti resta un punto di riferimento per la storia parlamentare italiana: segretario del Partito socialista unitario e figura nota per la sua posizione antifascista, Matteotti fu ucciso il 10 giugno 1924 dopo aver denunciato brogli e violenze nelle elezioni. La scelta di intitolare per sempre uno scranno nella Camera vuole ribadire che i parlamentari, futuri e presenti, abbiano davanti a sé una testimonianza concreta dell’impegno civile richiesto dalla democrazia e dalla difesa delle garanzie costituzionali.

Il discorso del 30 maggio 1924

Quel discorso è ricordato come una denuncia pubblica e coraggiosa contro le intimidazioni fasciste e le manipolazioni elettorali. La targa sullo scranno 14 mette in evidenza il valore retorico e politico di quell’intervento, che rimane un documento storico utilizzato come riferimento nelle riflessioni sul ruolo del Parlamento. L’episodio, drammaticamente conclusosi con l’omicidio, ha alimentato il dibattito sulla libertà delle istituzioni e sulla responsabilità dei rappresentanti pubblici.

Interventi e posizioni politiche

Durante la commemorazione il deputato Devis Dori, protagonista della proposta accolta dall’Aula, ha ricordato la figura di Matteotti come esempio di resistenza alla violenza e all’arbitrio: un invito rivolto soprattutto alle nuove generazioni a non dimenticare le lezioni del passato. L’ordine del giorno presentato da Avs è stato accolto dall’intera Camera, segnalando un consenso trasversale sull’importanza del simbolo. Le dichiarazioni ufficiali hanno ribadito il valore civico dell’iniziativa senza entrare nel merito di polemiche politiche.

La memoria come monito

Il gesto istituzionale vuole funzionare come un costante richiamo civico: mantenere viva la conoscenza degli eventi storici significa difendere i principi democratici. La targa e la cerimonia non si limitano a commemorare; mirano a consolidare nella prassi parlamentare un senso di responsabilità verso la verità e la tutela delle libertà.