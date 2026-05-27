Paxton vince il runoff: cosa cambia per il senato e la politica texana

La politica texana ha vissuto una giornata di svolta: nel runoff repubblicano per il seggio al Senato, Ken Paxton ha sconfitto il senatore di lungo corso John Cornyn, con conseguenze che vanno oltre il semplice cambio di nome sulla scheda elettorale. L’esito riflette la crescente capacità di influenzare le primarie da parte di figure nazionali e di gruppi esterni e mette in evidenza come la fedeltà personale e la linea politica contino sempre di più.

Il contesto era già teso dopo il voto del 3 marzo, quando Cornyn aveva ottenuto il 42% contro il 41% di Paxton, senza raggiungere la maggioranza richiesta. La svolta è arrivata con l’intervento finale di sostegno pubblico da parte di Donald Trump, che ha spostato l’ago della bilancia in favore di Paxton e ha innescato una serie di conseguenze politiche e strategiche in vista delle elezioni generali.

La dinamica della vittoria di Paxton

La vittoria di Ken Paxton non è stata un fatto isolato: è il prodotto di una campagna in cui l’endorsement presidenziale ha giocato un ruolo centrale. Paxton, già al centro di polemiche e procedimenti — fu messo in stato di accusa dalla Camera statale nel 2026 e successivamente assolto dal Senato — è riuscito a trasformare quei passaggi in argomenti a suo favore presso la base più vicina a Trump.

La campagna ha puntato anche su temi come l’immigrazione e la riforma delle regole parlamentari, ottenendo visibilità nazionale.

Perché l’appoggio di Trump è stato decisivo

L’endorsement di Trump è arrivato tardivo ma potente: a pochi giorni dal voto ha mobilitato messaggi, risorse e attenzione mediatica. Il sostegno ha permesso a Paxton e ai gruppi a lui vicini di moltiplicare messaggi e spot, mentre Cornyn, pur avendo speso molto in pubblicità — insieme al suo super PAC alleato ha investito quasi 20 milioni di dollari — non è riuscito a neutralizzare l’effetto politico dell’appoggio presidenziale. Qui entra in gioco il concetto di molle di influenza, cioè la capacità di leader nazionali di indirizzare le primarie statali a prescindere da esperienza e finanze.

Ripercussioni sulle corse per la Camera e altri contesi

Il runoff texano non ha riguardato solo il Senato: decine di seggi della Camera hanno messo in palio nomination decisive. In alcuni distretti contesi, il risultato delle primarie è stato influenzato da gruppi esterni e da strategie di tipo sabotaggio. Un caso emblematico è stato il distretto 35, dove una candidata democratica, Maureen Galindo, ha ricevuto sostegno da un PAC poco trasparente che ha speso circa un milione di dollari, suscitando accuse di tentativo di rendere non competitiva la circoscrizione per il partito avversario.

Scontri interni e il ricambio dei rappresentanti

Il calendario ha inoltre forzato confronti tra esponenti dello stesso schieramento: ad esempio, nello scontro democratico tra i deputati ricollocati dalla ridistribuzione dei seggi, Reps. Christian Menefee e Al Green si sono trovati l’uno contro l’altro, mettendo in luce spaccature generazionali e strategiche. Tra i repubblicani, in diversi distretti chi vince il runoff è praticamente certo di entrare a Washington, con sfide che hanno visto candidature sostenute da Trump contrapporsi a quelle volute dal governatore o da altri leader locali.

Cosa cambia per la strategia repubblicana e per le elezioni generali

L’uscita di scena di Cornyn dopo una carriera lunga e consolidata lascia il partito con scelte strategiche complicate. La vittoria di Paxton rilancia temi di linea dura come la cancellazione del filibuster e la promozione del SAVE America Act, provvedimento che prevederebbe l’obbligo di prova di cittadinanza per la registrazione e la foto tessera per votare. Tali proposte polarizzano il dibattito e potrebbero avere effetti sia sull’affluenza sia sulle ricadute legali e amministrative nei mesi a venire.

Scenari per novembre

Con il democratico James Talarico già designato come avversario, la campagna generale si profila come uno scontro acceso, su temi di integrità dell’ufficio pubblico e gestione delle politiche elettorali. I democratici cercheranno di usare le controversie passate di Paxton come elemento di contrasto, mentre i repubblicani che lo sostengono punteranno a presentarlo come un candidato in linea con le richieste più conservatrici della base. Il mandato che si apre nelle prossime settimane definirà se il risultato di questo runoff sia l’inizio di un’era di rinnovata radicalizzazione nel GOP texano o l’episodio di una transizione momentanea.