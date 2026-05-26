Alexis Tsipras presenta Elas per ricompattare l'opposizione greca

Tsipras torna in campo con Elas per riunire la sinistra frammentata e contendere il primato a New Democracy in un quadro segnato da scandali e insoddisfazione popolare

Il 26 maggio 2026 Alexis Tsipras ha presentato a Atene il suo nuovo progetto politico, battezzato Elas. L’evento, allestito con l’Acropoli illuminata alle spalle, ha riunito migliaia di sostenitori e segnato il ritorno sulla scena pubblica di una figura che aveva lasciato la leadership di Syriza dopo la sconfitta elettorale. Questa mossa è stata descritta da Tsipras come l’avvio di una «ampia alleanza progressista» che dovrebbe abbracciare la radicale sinistra, la socialdemocrazia e la politica ecologica, con l’obiettivo dichiarato di ricompattare un fronte che negli ultimi anni si è frammentato.

L’annuncio è arrivato in un contesto politico caratterizzato dalla netta predominanza del partito conservatore New Democracy, guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, e da un’opinione pubblica profondamente disillusa dalle istituzioni. Le tensioni derivano da scandali che hanno scosso la fiducia popolare: il Disastro ferroviario di Tempi del 2026, la scoperta di spyware su telefoni di politici e giornalisti e un’inchiesta su frodi legate ai fondi agricoli europei.

Tsipras punta a trasformare questo malcontento in impulso politico organizzato.

Il lancio e il progetto politico

Nella sua presentazione Tsipras ha delineato una strategia che non vuole limitarsi al suo tradizionale elettorato di sinistra ma cerca piuttosto di allargare la base. Il nuovo partito Elas è pensato come una casa per varie sensibilità progressiste, combinando rivendicazioni sociali con proposte ambientali e riformiste.

Secondo osservatori politici, il messaggio punta a coniugare radicalità programmatica e pragmatismo elettorale per attrarre voti utili in uno scenario multipartitico dove molte formazioni sono minoritarie e frammentate.

Il significato del nome e le controversie

La scelta del nome Elas ha suscitato reazioni contrastanti: se per alcuni recupera un simbolo di resistenza storica, per altri richiama memorie ideologiche delicate. Tsipras ha argomentato che il nome mira a evocare un impegno collettivo contro l’ingiustizia, ma critici e avversari politici hanno evidenziato il rischio di polarizzare ulteriormente il dibattito. In ogni caso, il marchio simbolico è parte della strategia comunicativa del leader per differenziarsi sia da Syriza sia dagli altri soggetti di centrosinistra.

Contesto politico e risvolti elettorali

Le rilevazioni più recenti mostrano New Democracy saldamente in testa, con circa il 30% di consenso secondo la media dei sondaggi, quasi il doppio del diretto inseguitore. Tuttavia gli analisti sottolineano che questo vantaggio non si traduce automaticamente in una maggioranza assoluta: la proliferazione di partiti rende probabile la necessità di coalizioni. Esperti come Angelos Seriatos notano che, pur con numeri in apparente calo, il partito di governo rimane il punto fermo del sistema politico e che al momento non emergono forze credibili in grado di scalzarlo senza una riorganizzazione dell’opposizione.

Le incognite economiche e temporali

La situazione politica ha riflessi diretti anche sull’economia: agenzie di rating e istituti di ricerca avvertono che l’incertezza può frenare investimenti e fiducia. Si parla di possibili elezioni anticipate, con la data ufficiale ancora da fissare; osservatori suggeriscono che il governo potrebbe scegliere il momento della chiamata alle urne in funzione di vantaggi politici e misure economiche attese. Tsipras e gli altri nuovi leader dovranno accelerare la costruzione dell’apparato organizzativo per capitalizzare eventuali spostamenti dell’elettorato.

Altri attori e dinamiche della frammentazione

Il panorama si sta riorganizzando anche a destra e al centro: a poche settimane dal lancio di Elas, sono emerse nuove formazioni come quella guidata da Maria Karystianou, figura emersa dopo la tragedia di Tempi e promotrice del movimento Hope for Democracy, e la possibile nuova scissione dell’ex premier Antonis Samaras, espulso dal suo partito nel 2026. Queste iniziative, eterogenee per orientamento e contenuti, promettono di riempire spazi politici lasciati vuoti, ma rischiano anche di dividere ulteriormente i voti e complicare la costruzione di maggioranze stabili.

La chiave per Tsipras sarà dunque trasformare slancio mediatico in organizzazione capace di sostenere campagne elettorali e negoziati post-voto. Se riuscirà a radunare una coalizione efficace tra radicali, ex socialdemocratici e ambientalisti, potrebbe contendere a New Democracy la leadership dell’opposizione; in caso contrario il panorama resterà frammentato e favorevole al partito di governo.