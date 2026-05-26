Massimo Cacciari attacca la sinistra di Schlein dopo il voto a Venezia: “Mio nipote avrebbe preso più voti”

La vittoria del centrodestra a Venezia apre una fase di riflessione politica che coinvolge direttamente anche i vertici e le figure simboliche del centrosinistra. Da un lato le analisi critiche di Massimo Cacciari, che ha sottolineato la portata inattesa della sconfitta e le difficoltà di radicamento della proposta progressista; dall’altro il ruolo della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, chiamata a leggere un risultato che mette in discussione strategie, alleanze e capacità di mobilitazione del campo largo.

Il voto diventa così non solo un esito locale, ma un segnale politico più ampio sulle fragilità e sulle prospettive del centrosinistra.

Un voto che ridisegna gli equilibri politici a Venezia

La vittoria di Simone Venturini non si limita a confermare il successo del centrodestra, ma segna una riorganizzazione più profonda degli equilibri politici veneziani.

Con il 53% al primo turno, il nuovo sindaco ha capitalizzato sia la continuità amministrativa con la giunta di Luigi Brugnaro sia una percezione diffusa di stabilità rispetto alla proposta del centrosinistra. Il risultato appare ancora più significativo se si considera che la vigilia elettorale indicava una gara aperta, con il centrosinistra convinto di poter arrivare almeno al ballottaggio.

Il candidato del Partito Democratico Andrea Martella si è invece fermato al 37%, in un contesto segnato da una partecipazione non uniforme e da un evidente calo di mobilitazione in alcune fasce sociali. Molti osservatori leggono questo dato come il segnale di una difficoltà strutturale del centrosinistra nel ricostruire un blocco elettorale coeso, soprattutto tra giovani e ceti popolari urbani. L’astensione, infatti, non è stata neutra: ha colpito in modo selettivo proprio quelle aree che in passato avevano garantito consenso alla sinistra.

Un elemento che emerge con forza è la percezione di continuità amministrativa: una parte dell’elettorato ha premiato la gestione uscente, interpretandola come più affidabile nella gestione di una città complessa come Venezia, tra turismo di massa, trasformazioni urbane e criticità infrastrutturali. In questo scenario, la proposta progressista non è riuscita a imporsi come alternativa convincente.

Massimo Cacciari attacca la sinistra di Schlein dopo il voto a Venezia: “Mio nipote avrebbe preso più voti”

Il dopo-voto è stato caratterizzato da un acceso dibattito sulle cause della sconfitta e sulle scelte strategiche della coalizione. Tra i punti più discussi vi è il ruolo attribuito alla comunità bengalese nella campagna elettorale del centrosinistra, considerata da alcuni esponenti una presenza politicamente troppo visibile rispetto agli equilibri tradizionali della città. A Mestre, dove questa comunità è numericamente significativa e radicata nel tessuto sociale, la questione della rappresentanza è diventata parte del confronto politico, alimentando anche reazioni identitarie. In parallelo, resta aperto un interrogativo politico più ampio: se il centrosinistra abbia perso voti per mancato coinvolgimento di nuove comunità o per un allontanamento dell’elettorato moderato.

Nel dibattito interno non sono mancate letture critiche. Massimo Cacciari ha sottolineato, come riportato da Il Giornale, la portata inattesa della sconfitta, dichiarando: “Per le elezioni comunali di Venezia non mi aspettavo un risultato di questo tipo: era difficile immaginare una débâcle così pesante per il centrosinistra”. Il suo giudizio si è soffermato anche sul tema generazionale, evidenziando come i giovani “non si sono riconosciuti nella candidatura di Andrea Martella”, nonostante in precedenti appuntamenti politici, come il referendum sulla giustizia, avessero mostrato maggiore partecipazione. “Ci sarebbe voluta una figura diversa, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella“, ha dichiarato al Corriere.

Allo stesso tempo, Cacciari ha riconosciuto una certa solidità nella figura del nuovo sindaco, osservando: “Mi risulta che abbia lavorato seriamente nel ruolo di assessore e che non sia stato succube del sindaco Luigi Brugnaro”. Una valutazione che rafforza l’idea di una vittoria non solo politica, ma anche amministrativa, percepita come continuità efficace.

Sul piano strategico, infine, Cacciari fa una riflessione più generale sulla tenuta delle coalizioni progressiste al Corriere: “Il Campo largo non si discute, è necessario per vincere le elezioni. Ma non è sufficiente“. Un passaggio che sintetizza una difficoltà più ampia: trasformare alleanze numeriche in consenso reale e radicato sul territorio.