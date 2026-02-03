Massimo Cacciari ha lasciato anticipatamente l’evento del Partito Democratico a Milano, pochi minuti dopo l’inizio del discorso della segretaria Elly Schlein. Seduto in platea ma visibilmente distaccato, il filosofo veneziano ha resistito solo per breve tempo. L’uscita di Cacciari ha catturato l’attenzione dei presenti e dei media, diventando uno dei momenti più discussi della due giorni dem, simbolo del suo disincanto verso i toni e i ritmi della kermesse politica.

La partecipazione distaccata di Massimo Cacciari all’evento del Pd

Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e intellettuale tra i più ascoltati nel panorama politico-culturale italiano, ha preso parte all’evento del Partito Democratico a Milano, “Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia”, svoltosi tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. L’iniziativa si proponeva di esplorare le trasformazioni globali e le sfide future dell’economia, della tecnologia e della democrazia, attraverso interventi di esperti, economisti e figure della cultura.

Cacciari ha assistito sia come spettatore sia come relatore in alcune sessioni, ma il suo coinvolgimento è parso limitato: il filosofo veneziano è apparso distaccato, seduto in platea e poco incline a interagire con il resto dei partecipanti. L’evento, che ha visto una nutrita presenza di pubblico e una copertura mediatica significativa, sembrava non riuscire a catturare la sua attenzione, nonostante la presenza sul palco di volti noti come la segretaria Pd Elly Schlein.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, dopo 10 minuti se ne va: il commento

Il momento più evidente del disinteresse di Cacciari si è avuto durante il discorso di Schlein, quando, visibilmente affaticato, ha lasciato la sala appena dieci minuti dopo l’inizio dell’intervento. I social hanno rapidamente documentato la scena: il video dei The Journalai mostra il filosofo in piedi, pronto a uscire, mentre attorno l’evento continua tra applausi e interventi dei relatori. Interpellato sul suo giudizio, Cacciari commenta con la consueta ironia: «Evento? Minestroni».

Sul fatto che qualcuno gli avesse chiesto di restare, aggiunge: «Io volevo andare via, ma Cuperlo mi ha detto “fermati”». Tra i presenti, alcuni hanno colto la scena come un segnale del distacco di Cacciari dal dibattito politico attuale, rendendo la sua uscita anticipata uno dei momenti più commentati della due giorni milanese.