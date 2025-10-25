Massimo Cacciari annuncia il matrimonio a 81 anni, ecco chi è Chiara Patriar...

Massimo Cacciari, filosofo e intellettuale veneziano, è pronto per il matrimonio all’età di 81 anni. Convolerà a nozze con la 52enne Chiara Patriarca, conosciuta a Venezia.

Massimo Cacciari, matrimonio a 81 anni: ma chi è Chiara Patriarca, la futura moglie?

La vita da single è giunta al termine. Massimo Cacciari, filosofo, intellettuale, politico e già sindaco di Venezia, ha annunciato che presto si sposerà.

Ma chi è la sua futura moglie? Si chiama Chiara Patriarca, 52 anni, professionista, originaria di Trieste.

Il primo incontro a Venezia

Massimo Cacciari ha conosciuto la 52enne Chiara Patriarca, di Trieste, a Venezia dove è stato due volte sindaco. I due, però, hanno deciso di sposarsi a Milano, come confermano le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi civici di entrambe le città.

Secondo quanto riportato dagli amici più stretti al “Gazzettino”, la convivenza tra i due va avanti almeno dai tempi del Covid, nel quartiere dei Navigli a Milano. “Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna – raccontano gli amici – ma con Chiara è diverso. Lei è simpatica, sa tenergli testa, non solo intellettualmente ma anche sul piano caratteriale”.

Le pubblicazioni

Sulle pubblicazioni ufficiali si legge: “Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia; Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano”. Non si conosce ancora, però, né giorno né la sede esatta della cerimonia.

Chi è la futura moglie Chiara Patriarca

Di Chiara Patriarca, sua futura moglie, si conosce poco o nulla. Professionista di Trieste, secondo indiscrezioni, sarebbe architetta, ma sulla sua professione non ci sono conferme, è una donna riservatissima, lontana dai riflettori.

Sui social Chiara condivide spesso foto e video dedicati alla cucina: dai “tortini senza cottura” alla “pasta di piselli”, dalla “torta invisibile alle mele” agli “gnocchi superfood vegani e proteici”.