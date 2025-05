Secondo Massimo Cacciari, bandire partiti come AfD è un suicidio democratico. Le élite non sanno più difendere la democrazia con la politica ma solo con leggi discutibili.

Un partito al 20%. Un’indagine dei servizi segreti. E il rischio – tutt’altro che remoto – di essere messo fuorilegge. Sembra un thriller. Invece è la politica europea, oggi. E a denunciare il paradosso non è un militante qualunque, ma uno che la politica l’ha masticata. Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia. Uno che non le manda a dire.

Massimo Cacciari: “Mette fuorilegge chi ha il 20%? È follia pura”

Lo dice così, Massimo Cacciari senza tanti giri di parole: «Se una forza politica rappresenta il 20% degli elettori, bandirla non è solo un errore. È un suicidio democratico». Parla dell’AfD, il partito di estrema destra in Germania. Cacciari è scettico sull’indagine dei servizi segreti: «Un ballon d’essai», un modo per tastare il terreno. Ma se davvero si arrivasse a un’esclusione formale dai contributi pubblici o peggio, alla messa al bando, «sarebbe l’ennesimo autogol delle élite».

Perché, dice lui, una cosa è l’ostracismo informale – quello dei media, dei social, delle stanze dei bottoni – altra cosa è lo schiaffo istituzionale. E in quel caso, prepariamoci: «Dal 20 al 30%, poi al 40%. Le destre crescono quando le zittisci». Non è solo previsione. È storia.

Massimo Cacciari: “Le élite non sanno più né comandare né difendere”

A Massimo Cacciari non basta il vecchio paradosso di Popper. Intolleranza contro gli intolleranti? «No. Non regge. Una democrazia che si difende con i divieti legali smette di essere democrazia». Serve politica vera, dice. Idee contro idee. Strategie credibili. E invece? Le élite europee – secondo lui – navigano a vista, confuse. Né autoritarie davvero, né progressiste fino in fondo. «In mezzo al guado», le definisce. E così, mentre chi governa si arrabatta, le destre marciano.

Chi governa l’Europa oggi, secondo Cacciari, lo fa con leggi liberticide. E poi si stupisce se l’estrema destra avanza. In Germania, intanto, ha vinto la Cdu. E il 6 maggio si vota la fiducia al governo Merz. Non è finzione. È cronaca. E, forse, un’avvisaglia di quel che aspetta il resto del continente.