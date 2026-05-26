Italia Shore 4 confermato per febbraio del 2027: come partecipare al casting

La serie reality Italia Shore 4 è stata ufficialmente confermata e tornerà a televisione a febbraio del 2027. L’annuncio è arrivato tramite i canali social di Paramount+, che ha contemporaneamente lanciato l’apertura delle candidature per reclutare nuovi protagonisti della villa. Chi sogna di entrare nel gruppo può inviare una mail indicata dall’account ufficiale, allegando i dati richiesti: nome, cognome, età, numero di telefono e una foto recente.

Il messaggio social ha invitato i candidati a tentare la sorte e a “incrociare le dita”, sottolineando l’intento della produzione di rinnovare il cast mantenendo la cifra riconoscibile del format.

La stagione precedente aveva raccolto pareri contrastanti tra i fan, ma la produzione sembra intenzionata a ripartire con slancio. Tra i volti che hanno caratterizzato la chiusura della terza edizione figurano Marcolino Vellitri (presenza storica fin dalla prima puntata), Alessandro Roncaccia, Nikita Bertoni e una serie di new entry come le sorelle Greta e Sara Amenta, Eleonora Terzulli, Stefano Modica, Marta Di Ventura, Eduardo Ciletti e Alessandro Cappelletti (detto Cappe).

La produzione non ha ancora confermato chi resterà: i nomi definitivi arriveranno con i primi spoiler delle registrazioni.

Come funziona il casting e cosa inviare

Il bando pubblicato da Paramount+ è semplice nella richiesta ma selettivo nell’esito: la mail di candidatura (italiashore@fremantle.com) deve contenere informazioni essenziali per la preselezione. La formula classica prevede l’invio di dati anagrafici, un contatto telefonico e una fotografia che racconti l’attitudine del candidato.

È utile pensare al materiale come a un primo biglietto da visita: foto e descrizione devono mostrare personalità e capacità di intrattenimento. La parola casting qui indica il processo di selezione che unisce valutazioni caratteriali, potenziale televisivo e affinità col gruppo già esistente.

Requisiti e strategia per candidarsi

Non esistono regole rigide pubblicate oltre ai dati richiesti, ma chi vuole aumentare le probabilità dovrebbe curare la presentazione: una foto chiara, un testo sintetico che evidenzi tratti distintivi e qualche video che mostri carisma possono fare la differenza. La produzione cercherà personaggi capaci di creare dinamiche genuine nella villa e intrattenere il pubblico. Preparare qualche contenuto social ben strutturato può essere utile perché spesso i casting tengono conto della capacità di farsi notare online. Ricordate che il termine preselezione descrive la fase in cui la produzione filtra le candidature prima di contattare i papabili per provini più approfonditi.

Il cast attuale e cosa è già noto

Alla chiusura della terza stagione alcuni protagonisti hanno lasciato un segno indelebile, tra conferme e uscite. Marcolino Vellitri è rimasto l’unico volto presente fin dall’inizio, mentre Alessandro Roncaccia e Nikita Bertoni sono entrati nella seconda stagione e hanno consolidato la loro popolarità. Le new entry citate precedentemente hanno contribuito a rinnovare la narrazione del programma. Al momento non è ufficiale chi farà parte del cast fisso della quarta edizione: molte scelte saranno rese note in concomitanza con le registrazioni, quando spuntano i primi spoiler e indiscrezioni.

Reazioni delle famiglie

Le reazioni dei genitori dei concorrenti hanno aggiunto un lato umano al fenomeno mediatico. Alessandro Cappelletti ha raccontato in radio di non aver mostrato ancora tutte le puntate ai suoi genitori, limitandosi a clip più leggere condivise su TikTok; ha scherzato sul fatto che suo padre potrebbe guardare di nascosto mentre sua madre non saprebbe nemmeno come aprire un’app. I genitori di Nikita Bertoni si mostrano invece orgogliosi e di grande supporto. Marcolino ha ironizzato sul fatto che sua madre guarda coprendosi gli occhi, mentre suo padre è visibilmente fiero; analoghe dichiarazioni fiere sono arrivate dalle sorelle Amenta e dalla mamma di Eleonora Terzulli, che ha scritto un messaggio pubblico di sostegno su Instagram.

Virali, aspettative e il percorso verso la nuova stagione

Negli ultimi mesi la saga mediatica legata al reality ha visto anche episodi virali: un video che mostra delle ragazze introdursi nella villa ha raccolto rapidamente attenzione sui social, alimentando curiosità e polemiche. Questi episodi aumentano l’hype intorno a una produzione che punta a ritrovare ritmo e tensione per la prossima edizione. L’appuntamento fissato per febbraio del 2027 diventa quindi il banco di prova per capire se il format saprà riconquistare l’affetto del pubblico e attrarre nuove generazioni di spettatori.

Cosa aspettarsi dalla quarta edizione

La direzione creativa probabilmente cercherà un equilibrio tra volti noti e nuove energie: un mix pensato per preservare l’identità del programma e al tempo stesso rinfrescarlo. Le registrazioni, programmate tra luglio e agosto, offriranno i primi indizi su conferme e nuovi ingressi. Gli spettatori possono attendersi una stagione che gioca sulle relazioni tra partecipanti, colpi di scena e momenti virali che alimentano discussioni online. Il successo dipenderà dalla capacità del cast e della produzione di rinnovare la formula senza perdere gli elementi che hanno reso Italia Shore riconoscibile.

Conclusione

Con il casting aperto e l’ufficialità del ritorno a febbraio del 2027, la macchina mediatica intorno a Italia Shore 4 è già in movimento: candidati, curiosi e fan aspettano i prossimi annunci e le prime registrazioni che decideranno il volto della nuova stagione.