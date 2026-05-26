Raimondo Todaro è stato uno dei concorrenti più chiaccherati dell’edizione 2026 del GF VIP il ballerino è entrato nella casa più spiata d’Italia facendo un percorso esemplare e dimostrando che spesso quando si cambia contesto e si genuini la strategia paga ottenendo un ampio successo da parte del pubblico.

L’approdo nella casa del GF ed il percorso fino alla finale

L’arrivo nella casa del GF Vip da lui stesso è stato vissuto come una sfida, dopo essere stato corteggiato per via delle esperienze come giudice di “Amici” ha deciso di accettare la proposta che gli è stata offerta.

All’inizio è rimasto spiazzato ma dopo complici le dinamiche di gioco è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio, riuscendo anche a vincere l’ultimo ballottaggio verso la finalissima.

Di certo ha scoperto con piacevole sorpresa del podio ottenuto, un risultato che dimostra che nonostante non si abbia avuto un percorso di spettacolo fatto di esperienza si arriva alla gente se si è veri.

Il commento inatteso su Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro ha poi parlato della finale e del successo della vincitrice, Alessandra Mussolini, riconoscendone il successo e citando la vittoria come meritata.

Nel corso dell’intervista, come riporta CaffeinaMagazine.it gli è stato chiesto se fosse uno stratega, dal resto degli inquilini egli era considerato il calcolatore, lui ha replicato di non aver applicato alcuna strategia e di aver fatto ciò che gli passava per la testa.

Alessandra Mussolini infatti lo aveva considerato come stratega a tavolino per ottenere il successo, situazione che lo stesso todaro ha smentito, rispedendo difatto le accuse alla mittente.

Per lui ora si apre un mondo televisivo ricco di novità e di opportunità lavorative che spazieranno oltre la sua professione di ballerino anche se confessa che la danza resta il suo amore primario, che sia un invito ad un ritorno nella scuola di Maria De Filippi? Il futuro ce lo dirà.