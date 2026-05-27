Perché la scelta di Trump per Paxton ha incrinato l’unità del Senato repubblicano

Perché la scelta di Trump per Paxton ha incrinato l’unità del Senato repu...

Perché la scelta di Trump per Paxton ha incrinato l’unità del Senato repu...

L’endorsement di Trump per Ken Paxton ha messo fuori gioco John Cornyn e acceso una crisi interna nel G.O.P., con possibili effetti sulle elezioni di novembre

La vittoria di Ken Paxton nel ballottaggio texano ha avuto un effetto a catena ben oltre i confini dello Stato: ha sollevato malumori profondi tra i senatori repubblicani che vedono nella mossa presidenziale un atto di rottura contro una figura storica del partito, John Cornyn. Dietro ai numeri e agli endorsement c’è un problema di fiducia: molti colleghi consideravano Cornyn un alleato affidabile, nonostante le differenze tattiche, e sono rimasti stupiti dal fatto che il presidente abbia scelto la polarizzazione rispetto alla stabilità elettorale.

Il confronto tra personalità e calcolo politico è al centro della disputa. Se da un lato il presidente donald trump ha privilegiato la fedeltà percepita e uno stile di politica aggressivo incarnato da Paxton, dall’altro la classe dirigente del Senato temeva le ricadute pratiche: l’impatto finanziario sulle campagne, la vulnerabilità in uno Stato che non ha eletto un senatore democratico da quasi quarant’anni e il rischio di indebolire gli sforzi per conservare o conquistare seggi altrove.

Perché i senatori sono furiosi

I motivi dell’indignazione sono concreti oltre che simbolici. Il gruppo senatoriale repubblicano ha stanziato circa 90 milioni di dollari per sostenere Cornyn e contrastare le accuse contro Paxton, e ora circola una stima interna che quantifica in circa 250 milioni di dollari la cifra necessaria per difendere il seggio di fronte a una campagna generale impegnativa.

Questi numeri spiegano l’amarezza: non si tratta solo di orgoglio, ma di risorse tolte a battaglie strategiche in Stati come Georgia, Michigan e New Hampshire, dove i margini sono risicati.

Le accuse di fedeltà e il peso dello stile

La rottura ha radici anche nelle aspettative sul concetto di lealtà interna. A fronte di un record di voto molto allineato — con Cornyn che ha votato con l’amministrazione in quasi la totalità delle occasioni su questioni chiave — il presidente e i suoi sostenitori hanno puntato il dito su posizioni e dichiarazioni pregresse ritenute insufficienti. Per Trump, contano gli atteggiamenti pubblici e la disposizione a sposare le sue istanze più radicali; per molti colleghi, invece, contano i risultati legislativi e la capacità di mediare.

Profilo dei protagonisti

Il duello mette a confronto due figure molto diverse. John Cornyn è stato per anni una colonna del partito: leader nelle campagne senatoriali, whip e volto istituzionale capace di lavorare su accordi bipartisan. Nel corso degli anni ha raccolto il favore del gruppo per la sua operatività e la sua capacità di far avanzare candidature e conferme importanti. Al contrario, Ken Paxton è un personaggio che ha costruito la sua immagine attaccando gli avversari politici dall’ufficio di Attorney General e che porta con sé una lunga lista di controversie, culminata in un processo di impeachment dalla Camera del Texas nel 2026, poi seguito da un’assoluzione del Senato statale.

Come vede la sinistra la nomination di Paxton

Dal punto di vista democratico, la scelta di Paxton rende lo scontro più favorevole per il loro candidato, James Talarico. Paxton fornisce materiale politico facilmente sfruttabile per spot e narrazioni elettorali, mentre Cornyn veniva percepito come un avversario più difficile da smontare sul piano dell’esperienza e dei risultati. La prospettiva che uno Stato storicamente solido per il G.O.P. diventi contendibile ha allarmato i repubblicani a livello nazionale.

Conseguenze politiche e dinamiche interne

Al di là delle singole figure, la vicenda segnala una trasformazione della leadership nel partito: la capacità di Trump di imporre scelte e punire chi non risponde pienamente alle sue attese ha ridisegnato le regole interne. Alcuni senatori di spicco, tra cui leader e capi delle campagne, avevano pregato il presidente di sostenere Cornyn o quantomeno di non interferire; invece l’endorsement per Paxton ha dimostrato che la fedeltà personale può prevalere sulle logiche elettorali tradizionali. Il risultato rischia di esporre il partito a perdite strategiche che si faranno vedere se gli esiti di novembre non saranno quelli sperati.

Implicazioni per il futuro del G.O.P.

La scelta crea tensioni di breve e lungo termine: nel breve periodo i repubblicani devono ricalibrare budget e priorità per difendere sedili a rischio; nel lungo periodo si pone la domanda se la disciplina di partito sarà basata sulla fedeltà personale o su una piattaforma di governo condivisa. La sconfitta di Cornyn, oltre a essere una batosta personale, è quindi anche un sintomo di una partita più ampia sul controllo della direzione del partito e sulle strategie per competere con gli avversari nei territori più incerti.