Offerta obbligazionaria Cdp da 750 milioni: ordini per 3,6 miliardi

Cdp ha raccolto ordini per 3,6 miliardi su un bond a 5 anni da 750 milioni, con una forte prevalenza di investitori esteri e rating atteso BBB+.

La Cassa Depositi e Prestiti ha completato un’importante emissione obbligazionaria che ha visto una risposta molto superiore all’offerta iniziale. L’operazione prevedeva un titolo a tasso fisso della durata di 5 anni per un importo nominale di 750 milioni di euro, e ha raccolto ordini complessivi pari a 3,6 miliardi da oltre 80 investitori istituzionali.

La cedola fissata è del 3,250%, una condizione che ha trovato ampio consenso nel mercato primario.

Caratteristiche tecniche dell’operazione

L’obbligazione emessa da CDP è stata strutturata come un titolo a tasso fisso con scadenza quinquennale, pensata per attrarre una platea diversificata di investitori istituzionali. Il forte rapporto tra ordini e offerta ha determinato una domanda circa quattro volte superiore rispetto al quantitativo messo a disposizione.

In termini pratici, questa dinamica indica non solo fiducia nella solvibilità dell’emittente, ma anche un interesse per titoli con profilo di rendimento fisso in un contesto di mercato caratterizzato da volatilità sui tassi.

Meccanica della vendita e allocazione

La ripartizione dei titoli è avvenuta seguendo criteri di diversificazione e qualità dell’investitore, con attenzione alla distribuzione geografica e alla composizione del portafoglio degli acquirenti.

L’allocazione ha privilegiato ordini istituzionali di prima fascia, applicando criteri che hanno permesso di ottenere una partecipazione ampia pur mantenendo una selettività nella distribuzione. Questa strategia ha contribuito a un pricing stabile e a una chiusura dell’operazione nelle condizioni annunciate.

Componente internazionale e geografia degli ordini

Un aspetto particolarmente rilevante è stata la significativa presenza di investitori esteri, che hanno rappresentato il 93% dell’allocazione complessiva. La diversificazione geografica è risultata tra le più ampie registrate per emissioni simili: dal Regno Unito con il 21%, passando per Iberia e Francia ciascuna al 14%, fino alla regione DACH al 11%. Anche Olanda e Lussemburgo hanno contribuito per il 11%, mentre i Paesi Nordici hanno incamerato l’8% degli ordini. Ordini significativi sono arrivati anche dall’Asia (6%), dal Medio Oriente (5%) e dalla Grecia (1%).

Interpretazione del mix geografico

Questa composizione internazionale indica l’interesse degli investitori esteri per strumenti emessi da enti nazionali con solidi mandati istituzionali. La presenza di capitali provenienti da aree diverse riduce l’esposizione a shock locali e migliora la prevedibilità della domanda in futuri collocamenti. Inoltre, una forte quota estera può influire positivamente sulla liquidità secondaria del titolo e sul suo posizionamento nel portafoglio degli operatori internazionali.

Destinazione dei proventi, rating e intermediazione

I fondi raccolti saranno impiegati da CDP per sostenere iniziative volte allo sviluppo economico del Paese, coerentemente con la sua missione istituzionale di promozione degli investimenti e di supporto a progetti strategici. L’emissione presenta un rating atteso pari a BBB+ per agenzie come S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope, indicazione che riflette una valutazione di rischio-investimento di livello investment grade basso, compatibile con il profilo dell’emittente e le finalità dell’operazione.

Ruolo dei joint bookrunners

L’operazione è stata gestita dai joint bookrunners Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e UniCredit. Queste banche hanno curato il collocamento, la formazione del libro ordini e il pricing, coordinando un processo di mercato che ha favorito una raccolta ampia e una distribuzione capillare tra investitori istituzionali.

Considerazioni finali e impatto sul mercato

Nel complesso, l’esito dell’emissione conferma la capacità di CDP di accedere ai mercati internazionali con condizioni favorevoli, ottenendo un forte supporto da investitori esteri e istituzionali. Per il mercato primario italiano si tratta di un segnale positivo: dimostra che, anche per importi significativi come 750 milioni di euro, esiste una domanda solida quando l’operazione è ben strutturata e supportata da istituzioni finanziarie di primo livello. L’approfondimento del dialogo tra emittenti pubblici e investitori globali potrebbe favorire ulteriori collocamenti utili allo sviluppo economico nazionale.