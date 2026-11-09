“Macchina impazzita, ha travolto tutto”, tragedia in autostrada: incidente devastante

Ieri, domenica 8 novembre 2026, si è verificato un terribile incidente stradale sullA4 nei pressi dello svincolo Chivasso Ovest. Coinvolte due vetture, ferito anche un 12enne. I dettagli.

Terribile incidente stradale sull’Autostrada A4: schianto tra due auto

Ieri, domenica 8 novembre 2026, c’è stato un terribile incidente stradale lungo l’Autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi dello svincolo Chivasso Ovest.

Due auto si sono scontrate nei pressi di un cantiere stradale. Secondo quanto ricostruito sino a ora, una Renault avrebbe urtato violentemente una Fiat Panda parcheggiata ai margini dell’area interessata dai lavori. All’interno della piccola utilitaria si trovava il guardiano del cantiere, che in quel momento stava riposando. L’impatto è stato terribile.

Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutte le verifiche necessarie a stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente.

Terribile incidente stradale sull’Autostrada A4: soccorsi sul posto, ferito un 12enne

Nel pomeriggio di ieri come detto si è verificato un terribile incidente sull’A4, con una Renault che, per cause ancora in fase di accertamento, ha colpito violentemente una Fiat Panda parcheggiata ai margini dell’area di un cantiere.

All’interno c’era il guardiano che stava dormendo. Le condizioni dell’uomo hanno destato subito forte preoccupazione, coi sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Il guardiano non sarebbe in pericolo di vita. Nel terribile incidente è rimasto ferito anche il figlio di 12 anni del conducente della Renault, che è stato anche lui portato in ospedale per tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Stura, Volpiano e Chivasso, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale di Novara e il personale Satap, la società concessionaria del tratto autostradale.