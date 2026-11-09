Un improvviso crollo ha trasformato una normale operazione di manutenzione in tragedia nella zona dell’Avvocata, a Napoli. Un uomo, di circa trentasei anni, si trovava sul solaio di un balcone al civico 27 di via Matteo Renato Imbriani quando la struttura ha ceduto, provocando la sua caduta a terra. L’evento si è verificato in una tarda mattinata, quando la via, che collega via Salvator Rosa al Vomero, era ancora trafficata.

Le prime testimonianze indicano che il soggetto stava eseguendo dei lavori di spicconatura, ma le ragioni precise del cedimento non sono ancora state chiarite. Il corpo è stato rapidamente rimosso dai soccorsi, ma le autorità hanno confermato il decesso sul luogo.

Balcone di via Imbriani crolla: la dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni preliminari, il soloio del balcone ha subito un improvviso cedimento strutturale proprio sotto il peso dell’operaio.

La zona interessata è una zona d’ombra del quartiere, dove gli edifici più datati conservano ancora parti in calcestruzzo armato realizzate negli anni Trenta. La mancanza di una verifica preventiva delle condizioni del solaio potrebbe aver favorito il collasso. La vita dell’uomo è stata persa quasi immediatamente, poiché l’altezza del balcone supera i due metri, rendendo l’impatto particolarmente letale.

Interventi della Polizia di Stato

L’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato è stato il primo a raggiungere la scena, avviando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’evento. Gli agenti hanno chiuso momentaneamente la via per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti, raccogliendo testimonianze e fotografando i resti del balcone. Nel corso delle prime ore, sono state prese le prime misurazioni dei punti di rottura, con l’obiettivo di capire se il cedimento sia stato totale o parziale. La Polizia ha dichiarato che le indagini resteranno in corso fino a quando non saranno raccolti tutti gli elementi utili per stabilire eventuali responsabilità.

Operazioni di soccorso e primo soccorso

Appena segnalato l’incidente, i soccorsi del comprensorio hanno giunto in pochi minuti, eseguendo il trasporto della vittima al più vicino ospedale. Tuttavia, le condizioni cliniche dell’uomo sono state ritenute critiche sin dal momento dell’arrivo dei sanitari, e il decesso è stato accertato sul posto. Gli operatori hanno inoltre avviato un’accurata perizia dei danni al balcone, valutando l’entità del crollo per evitare ulteriori pericoli ai residenti circostanti.

Possibili cause del cedimento

Le ipotesi avanzate dalle autorità ruotano attorno a due scenari principali. Da un lato, l’uso di attrezzi pesanti durante la spicconatura potrebbe aver sovraccaricato il solaio, facendo scattare una frattura a livello dei travetti. Dall’altro, si ipotizza un difetto di progettazione o un precedente deterioramento del calcestruzzo, non rilevato nei precedenti controlli di manutenzione. In entrambi i casi, la mancanza di un collaudo tecnico prima dell’intervento potrebbe aver contribuito al disastro. Le autorità comunali stanno valutando l’opportunità di intensificare i controlli su edifici simili, soprattutto in quartieri con struttura edilizia antica.

Manutenzione e spicconatura: rischi noti

Nel contesto della normativa edilizia italiana, la spicconatura di balconi è considerata un’attività ad alto rischio, richiedente autorizzazioni specifiche e l’intervento di professionisti abilitati. Il decreto ministeriale prevede che ogni intervento su parti a sbalzo venga preceduto da una perizia statico-strutturale, al fine di valutare la capacità portante residua. La mancanza di tale perizia può portare a situazioni di instabilità, come evidenziato dal tragico caso di via Imbriani. L’evento, infatti, riaccende il dibattito sulla necessità di controlli più rigorosi e di una maggiore sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai limiti delle proprie competenze in ambito edilizio.