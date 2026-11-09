Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito che, grazie a lui, l'accordo di pace tra Russia e Ucraina sarebbe molto vicino.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito che, grazie a lui, l’accordo di pace tra Russia e Ucraina sarebbe molto vicino. I dettagli.

Guerra in Ucraina, Trump: “Accordo di pace vicino per merito mio”

Donald Trump ha fatto sapere di ritenere che l’odio personale che c’è tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin sia uno dei principali ostacoli alla fine della guerra in Ucraina.

Però, il Tycoon, ha anche detto che secondo lui l’accordo di pace è ormai vicino “per merito mio”. Nel corso di un’intervista per l’emittente televisiva Cbs News, il presidente degli Stati Uniti è tornato a ribadire che la guerra in Ucraina non sarebbe mai cominciata se ci fosse stato lui alla Casa Bianca.

Interrogato poi su quale dei due leader ritenga più affidabile, Trump ha risposto, asserendo di avere buoni rapporti con entrambi. Il Tycoon ha inoltre riconosciuto che le ragioni dell’ostilità di Zelensky sono comprensibili, “dato che è stata la Russia a invadere l’Ucraina“, ma ha anche affermato che, nel corso del primo incontro tra i due leader, Putin avrebbe subito una mancanza di rispetto.

Trump avverte Zelensky: “L’Ucraina avrà una configurazione diversa”

Donald Trump ha dunque affermato che l’accordo di pace tra Russia e Ucraina sarebbe vicino. Nel corso dell’intervista ha anche avvisato Zelensky, dicendo: “credo che riusciremo a concludere, credo che accadrà, ma l’Ucraina finirà per avere una configurazione un po’ diversa“. Il presidente degli Stati Uniti non ha chiarito quali siano i cambiamenti a cui si riferisce, né se il riferimento riguardi i confini territoriali, le condizioni di sicurezza o altri aspetti di un eventuale accordo di pace tra Russia e Ucraina. Le parole di Donald Trump intanto arrivano proprio mentre si avvicina l’appuntamento diplomatico di Abu Dhabi, dove sono previsti colloqui tra rappresentanti di Washington, Mosca e Kiev. Colloqui i programma il 10 e l’11 novembre 2026.