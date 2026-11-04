Un sondaggio Ifop riporta Marine Le Pen in testa e Jean‑Luc Mélenchon al secondo turno; la sinistra francese interpreta la sconfitta di Donald Trump come segnale politico e il centrodestra teme la dispersione dei voti.

Il quadro politico francese si complica: un rilevamento d’opinione dell’Ifop disegna uno scenario in cui Marine Le Pen sarebbe nettamente in testa al primo turno, con Jean-Luc Mélenchon in posizioni sufficienti per qualificarsi al ballottaggio. Questo esito apre impulsi diversi nei partiti: da una parte la sinistra che parla di opportunità, dall’altra il centrodestra che teme la frammentazione dei voti moderati.

Allo stesso tempo, le elezioni negli Stati Uniti e la vittoria contro Donald trump vengono citate da alcuni leader francesi come un segnale politico da interpretare per il voto nazionale.

Risultati del sondaggio Ifop e posizionamenti dei candidati

Secondo la rilevazione, Marine Le Pen risulterebbe saldamente in testa con percentuali che oscillano tra il 35% e il 37% al primo turno, mentre il candidato de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, si attesterebbe intorno al 17,5–18%, ben davanti ad altri esponenti del centrodestra come Édouard Philippe che si fermerebbe al 15%.

Il leader della sinistra socialdemocratica, Raphaël Glucksmann, mostra invece un calo rispetto alle rilevazioni precedenti, scendendo nella forchetta del 10–13% dal 16% registrato il mese prima. Questi numeri delineano la concreta possibilità di un confronto diretto al secondo turno fra le due ali estreme dello spettro politico francese.

Implicazioni per il centrodestra

Nel centrosinistra e nel centrodestra cresce la preoccupazione per la dispersione dei voti moderati. In particolare, nel centrodestra sono emersi appelli per convergere su una candidatura unica: l’obiettivo è evitare che la frammentazione elimini prematuramente ogni rappresentante moderato già al primo turno. L’ex premier ha richiamato alla responsabilità alcuni nomi del partito, invitandoli a valutare ritiri strategici per consolidare il blocco moderato e aumentare le chance di arrivare al ballottaggio.

Reazioni politiche internazionali e interpretazioni interne

La sconfitta di Donald Trump nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti è stata commentata da figure della sinistra francese come un «segnale» o addirittura una «sconfitta storica». Personalità ecologiste e socialiste hanno collegato quell’esito alla necessità di respingere l’avanzata delle destre radicali anche in Francia, mettendo in guardia sull’eventualità che l’elezione di un governo di destra radicale possa avere conseguenze analoghe a quelle viste oltreoceano. I commentatori progressisti citano inoltre altre tornate elettorali recenti, come il successo di Lula in Brasile e la perdita di terreno di Benjamin Netanyahu, per parlare di un’ondata democratica globale.

Posizioni del Rassemblement National e reazioni interne

Dal lato del Rassemblement National e dei suoi dirigenti ufficiali arrivano invece respingimenti: secondo il presidente del partito, le dinamiche elettorali straniere non devono essere riflesse meccanicamente in Francia e non esisterebbe un collegamento diretto fra queste tornate. Il partito ha inoltre cercato di prendere le distanze da figure internazionali, sottolineando cambi di linea e scelte politiche che renderebbero meno rilevante l’eco di certe vicende estere sulla campagna interna.

Il sondaggio e le reazioni politiche aggravano la percezione di una campagna presidenziale incerta: da un lato la possibilità concreta di un duello tra Le Pen e Mélenchon, dall’altra la necessità per il centro e il centrodestra di rivedere strategie e alleanze per restare competitivi. Mentre alcuni leader invocano una lettura europea e internazionale degli ultimi risultati elettorali, altri ribadiscono l’autonomia del voto francese e la centralità delle scelte interne.

Il 03 novembre 2026 rimane una data utile per registrare il clima politico: tra sondaggi, reazioni da palazzi e inviti a convergere su candidature uniche, la scena elettorale francese sembra avviata verso un confronto che potrebbe ridefinire gli equilibri nazionali nei mesi a venire.