Diversi Stati del Nord Europa sono stat preda di un sospetto attacco hacker, che ha colpito i sistemi di refrigerazione: frigoriferi sino a 50 gradi e tonnellate di cibo compromesso.

Diversi Stati del Nord Europa hanno subito quello che sembrerebbe un attacco hacker ai sistemi di refrigerazione. Come conseguenza le temperature dei frigoriferi sono arrivate addirittura a 50 gradi, con tonnellate di cibo da buttare. Ecco tutti i dettagli.

Temperature sino a 50 gradi nei frigoriferi, con tonnellate di cibo compromesso: sospetto attacco hacker nei supermercati

Stando a quanto si apprende, una serie di attacchi informatici coordinati ha colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati europei, coinvolgendo Paesi quali Svezia, Belgio, Lussemburgo, Estonia e Irlanda. In Francia il 12 ottobre scorso, erano stati 700 i punti vendita di catene quali Carrefour, Intemarché e Leclerc a essere colpiti da un attacco hacker: da remoto erano infatti riusciti a modificare le impostazioni dei macchinari.

Pensate che le temperature dei congelatori, che normalmente si aggirano intorno ai -27°C, sono state portate fino a oltre 50°C, provocando il deterioramento di grandi quantità di alimenti freschi e surgelati e causando ingenti perdite economiche. Tra le aziende coinvolte figurano Ahold Delhaize, con i marchi Spar, Proxy Delhaize e Shop & Go in Belgio e in Lussemburgo, oltre alle catene Ica e Coop in Svezia e Irlanda.

Alcuni tecnici specializzati sono intervenuti durante la notte, scollegando manualmente gli impianti interessati dalla rete Internet, con le forze dell’ordine che stanno cercando di risalire ai responsabili.

Attacco hacker: colpiti i sistemi di refrigerazione nel Nord Europa

Tra gli Stati colpiti dal sospetto attacco hacker c’è la Svezia: “In questo momento stiamo svuotando i congelatori, non c’è molto altro che possiamo fare”, ha dichiarato Dennis Vidal, il responsabile di uno dei negozi nel sud del Paese, “stanno ricominciando a raffreddarsi, ma è già tutto rovinato”, ha aggiunto, intervistato dalla tv pubblica, Svt. Gustaf Nilsson, portavoce dei supermercati del Gruppo Ica, come ha riportato l’agenzia di stampa Tt, ha detto: “Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi è stato colpito da un incidente verificatosi durante la notte che ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento dei punti vendita”.