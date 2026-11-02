"Richiamate per solfiti non dichiarati", l'ennesima segnalazione del Ministero della Salute

Nuova segnalazione da parte del Ministero della Salute: richiamati lotti di zucchine sott’olio per solfiti non dichiarati in etichetta. Ecco tutti i dettagli.

Allerta alimentare, richiamati lotti di zucchine sott’olio: l’avviso del Ministero della Salute

Nuova allerta alimentare in Italia, con un nuovo richiamo per solfiti non dichiarati in etichetta: coinvolti lotti di zucchine sott’olio.

Il Ministero della Salute ha infatti segnalato il richiamo delle verdure sott’olio per la presenza, nell’aceto di vino utilizzato come ingrediente, di solfiti non dichiarati in etichetta. Ma vediamo nel dettaglio qual è il prodotto interessato dal richiamo e cosa fare nel caso lo si è già acquistato.

Allerta alimentare, richiamati lotti di zucchine sott’olio: i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un altra verdura sott’olio, ovvero le zucchine, a marchio La Favola Antica – Ferri, per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Per l’esattezza si tratta delle zucchine a filetti piccanti sott’olio, in vasetti da 250 grammi, con il numero di lotto 03/07/26 e il termine minimo di conservazione 28/01/2028.

A produrre le zucchine sott’olio richiamate è stata l’azienda Ferri Sas di Ferri Pietro. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Europa 126/F, a Spoltore, in provincia di Pescara (marchio di identificazione AA000657041PEIT). Per precauzione, l’azienda raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto sopra citato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione appena indicati. Coloro che invece lo hanno già acquistato, possono recarsi nel punto vendita dove lo hanno acquistato per ottenere il rimborso. Il prodotto in questione può essere consumato senza problemi dalle persone che non sono allergiche ai solfiti. Il Ministero della Salute ha già pubblicato il richiamo di ben 15 prodotto sott’olio a marchio La Favola Antica – Ferri, sempre per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta.