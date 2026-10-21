Richiamo alimentare da In’s Mercato per un lotto di filetti di tonno surgelati Selezione Più, a causa di istamina oltre i limiti consentiti. Ecco quale prodotto evitare e cosa fare se è già stato acquistato.

Istamina negli alimenti, quali sono i rischi per la salute

La presenza di istamina in quantità elevate può provocare una reazione simile a quella allergica, nota come intossicazione istaminica.

I sintomi possono manifestarsi anche poco tempo dopo aver mangiato l’alimento contaminato e comprendono arrossamento del viso, mal di testa, nausea, vomito, diarrea e palpitazioni.

“Istamina oltre i limiti”, nuova allerta alimentare: In’s richiama il prodotto

In’s Mercato ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di tonno surgelati a marchio Selezione Più dopo aver riscontrato una concentrazione di istamina superiore ai valori consentiti.

L’allerta, pubblicata sul sito del Ministero della Salute, riguarda esclusivamente le confezioni da 250 grammi contrassegnate dal lotto 14714720726, con termine minimo di conservazione fissato al 31 dicembre 2027. Il prodotto è stato realizzato dall’azienda I. Schroeder KG (GmbH & Co.) nello stabilimento Kramer Fish, situato in Middelgrondon 1, a Urk, nei Paesi Bassi.

La catena di discount ha invitato i consumatori a prestare attenzione e a non utilizzare il prodotto interessato dall’avviso.

Nella comunicazione ufficiale si legge: «I clienti che avessero acquistato tale prodotto sono invitati a non consumarlo e a restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso». La società ha inoltre precisato che «il richiamo interessa solo il lotto sopra indicato». Chiunque abbia acquistato i filetti appartenenti al lotto segnalato può quindi riportarli al negozio in cui li ha comprati, per ottenere la sostituzione o il rimborso.