Le Borse europee hanno aperto la seduta in tono prudente, con gli investitori che tornano a interrogarsi sulla solidità degli investimenti legati all’intelligenza artificiale. A pesare sul sentiment è anche la vicenda che ha coinvolto l’amministratore delegato di Nvidia, che ha alimentato dubbi sulla tenuta della spesa nel comparto.

In apertura i principali listini del continente mostrano movimenti contenuti.

Londra parte in territorio positivo con un rialzo dello 0,21%, Parigi avanza dello 0,2% e Francoforte resta quasi ferma con un progresso dello 0,08%. Le Borse europee sono i mercati azionari del continente dove si scambiano le azioni delle società quotate, e il loro andamento iniziale riflette spesso il clima di rischio percepito dagli operatori.

Il timore sui piani di spesa legati all’IA

Il tema dell’intelligenza artificiale coinvolge una filiera ampia, che va dai produttori di semiconduttori e infrastrutture hardware fino alle società che sviluppano software e servizi. Quando crescono i dubbi sulla tenuta degli investimenti, il mercato si chiede se le aziende manterranno i piani di capex su data center, chip e potenza di calcolo necessari ai modelli di IA.

Tensioni geopolitiche sullo sfondo

Accanto al tema tecnologico, gli investitori seguono l’incontro tra Trump, Xi e Putin, per le possibili ricadute sugli equilibri internazionali e sulla percezione del rischio. Restano inoltre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che possono ridurre la propensione al rischio perché aumentano l’incertezza su scenari economici e finanziari.

Il quadro della seduta, dunque, combina dubbi tecnologici e instabilità politica, e i listini restano sotto osservazione.