Grassi buoni, fibre, cotture delicate e integrazioni sensate: i principi dell'alimentazione antinfiammatoria spiegati con lista della spesa, abbinamenti di pasti e uno schema settimanale da adattare.

L’alimentazione antinfiammatoria è un modello di alimentazione che privilegia cibi ricchi di sostanze protettive (polifenoli, fibre, acidi grassi omega-3) e riduce quelli che tendono a favorire uno stato infiammatorio di basso grado, come zuccheri semplici, farine raffinate e grassi trans. Non è una dieta rigida con scadenza, ma un’impostazione che ricalca in gran parte la tradizione mediterranea.

Il tema interessa chi soffre di dolori articolari, di problemi digestivi o di squilibri metabolici, e chi vuole semplicemente mangiare meglio. Un’alimentazione di questo tipo non sostituisce le terapie, né una pomata antinfiammatoria usata per un disturbo locale: lavora in modo diffuso e graduale. Di seguito principi, spesa, cotture, integratori e un piano settimanale modulabile.

I grassi buoni: olio extravergine, pesce azzurro e frutta secca

La scelta dei grassi pesa molto. L’olio extravergine d’oliva è il condimento di riferimento, da usare a crudo o per cotture moderate. Il pesce azzurro (sardine, sgombro, alici) e il salmone forniscono omega-3 e andrebbero portati in tavola due o tre volte a settimana. Noci, mandorle, semi di lino e di chia aggiungono omega-3 di origine vegetale, utili a colazione o negli spuntini.

Vanno ridotti i grassi idrogenati presenti in molti prodotti da forno industriali, snack e fritture ripetute. Anche le carni lavorate, come salumi e insaccati, meritano un consumo occasionale.

Fibre e vegetali: la base di ogni pasto

Le fibre nutrono il microbiota intestinale, che interagisce con il sistema immunitario. Legumi, cereali integrali, verdure e frutta dovrebbero occupare gran parte del piatto. Più il colore è vario, più è ampia la gamma di antiossidanti: verdure a foglia verde, crucifere, pomodori, frutti di bosco, agrumi, curcuma e zenzero.

Chi soffre di colon irritabile può adattare questo schema: nelle fasi sintomatiche conviene introdurre le fibre in modo graduale, preferire verdure ben cotte e valutare con il medico o il dietista la gestione di legumi e di alimenti fermentabili. Chi ha il diabete trae vantaggio da cereali integrali e legumi, che rallentano l’assorbimento degli zuccheri, ma deve concordare porzioni e abbinamenti con il proprio team curante.

Lista della spesa antinfiammatoria

Verdure: spinaci, cavolo, broccoli, bietole, pomodori, zucchine, cipolle, aglio.

spinaci, cavolo, broccoli, bietole, pomodori, zucchine, cipolle, aglio. Frutta: frutti di bosco, mele, agrumi, melograno.

frutti di bosco, mele, agrumi, melograno. Cereali e legumi: avena, orzo, riso integrale, farro, lenticchie, ceci, fagioli.

avena, orzo, riso integrale, farro, lenticchie, ceci, fagioli. Proteine: pesce azzurro, uova, yogurt naturale, poco pollame, carne rossa saltuaria.

pesce azzurro, uova, yogurt naturale, poco pollame, carne rossa saltuaria. Grassi e condimenti: olio extravergine, noci, mandorle, semi di lino.

olio extravergine, noci, mandorle, semi di lino. Spezie e bevande: curcuma con pepe nero, zenzero, tè verde, acqua.

Cotture e abbinamenti che fanno la differenza

Il modo di cucinare conta quasi quanto la scelta degli ingredienti. Vapore, forno a temperature moderate, bollitura e stufatura preservano nutrienti e limitano i composti prodotti dalle cotture aggressive. Grigliature spinte e fritture ad alta temperatura generano sostanze pro-infiammatorie e andrebbero ridotte.

Gli abbinamenti seguono uno schema semplice: metà piatto di verdure, un quarto di cereale integrale o legume, un quarto di proteina, un filo di olio a crudo. Esempi: orzo con verdure e sgombro; zuppa di lenticchie con pane integrale; frittata al forno con spinaci e insalata di finocchi e arance. La curcuma si assorbe meglio con pepe nero e un grasso.

Integrazioni sensate

Con una dieta varia gli integratori sono raramente indispensabili. Possono avere senso gli omega-3 per chi non mangia pesce, la vitamina D in caso di carenza accertata, o altri supplementi su indicazione medica. Prima di assumere curcumina concentrata o altri prodotti conviene sentire un professionista, soprattutto in presenza di farmaci o patologie. Lo stesso vale per condizioni complesse, come i disturbi dell’alimentazione o la nutrizione parenterale, che richiedono sempre un percorso specialistico.

Piano settimanale modulabile

Lo schema si adatta con facilità a gusti e orari. A colazione: yogurt naturale con avena, frutti di bosco e noci, oppure pane integrale con ricotta e frutta. A pranzo si alternano cereali integrali e legumi con verdure; a cena prevale una proteina leggera con contorno abbondante.

Lunedì e giovedì: piatti a base di legumi e cereali integrali.

piatti a base di legumi e cereali integrali. Martedì e sabato: pesce azzurro o salmone con verdure al forno.

pesce azzurro o salmone con verdure al forno. Mercoledì: uova e verdure di stagione.

uova e verdure di stagione. Venerdì: zuppa di verdure con crostini integrali.

zuppa di verdure con crostini integrali. Domenica: pasto libero ma equilibrato, con carne bianca o formaggio magro.

Una ricetta base utile è la crema di ceci e curcuma: ceci cotti, cipolla appassita in olio extravergine, un cucchiaino di curcuma, pepe e brodo vegetale, frullati fino a ottenere una consistenza vellutata.

Un metodo pratico per cominciare consiste nel cambiare un solo elemento alla volta, ad esempio sostituire i prodotti confezionati dello spuntino con frutta secca e frutta fresca, e tenere un diario alimentare per qualche settimana. Annotare pasti e sintomi aiuta a capire quali alimenti si tollerano meglio e permette al medico o al dietista di personalizzare il piano.