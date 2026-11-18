Gli Stati Uniti hanno perso lo status di Paese che ha eliminato il morbillo, un riconoscimento che avevano conquistato nel 2000. La decisione arriva dopo che il virus è rimasto in circolazione sul territorio nazionale per più di un anno senza interruzioni. Ad annunciarlo è stata l’Organizzazione panamericana della sanità, che ha certificato il ritorno della trasmissione endemica di una malattia molto contagiosa, tenuta sotto controllo per oltre venticinque anni.

Il nuovo focolaio partito dal Texas

La ripresa dell’epidemia è cominciata nel gennaio 2025 in una comunità mennonita del Texas. Da allora le autorità sanitarie statunitensi hanno registrato oltre 7.700 casi e dieci decessi. Centinaia di persone sono finite in ospedale, soprattutto bambini non vaccinati. Anche le donne in gravidanza e i neonati risultano più esposti, perché sono particolarmente vulnerabili alle complicazioni della malattia.

Il direttore della Paho, Jarbas Barbosa, ha spiegato che perdere lo status di eliminazione pesa più di quanto appaia. Secondo le sue parole, il virus ha circolato a lungo e ha esposto famiglie e comunità a malattie, ricoveri e morti evitabili. Lo stesso riconoscimento è stato perso anche da Bolivia e Messico, mentre il Canada lo aveva già perso nel 2025.

Calo delle vaccinazioni e critiche alla gestione

Il ritorno del morbillo è legato soprattutto al calo delle vaccinazioni, iniziato durante la pandemia di Covid-19 e proseguito negli anni successivi. La copertura vaccinale negli Usa è scesa sotto il 95%, la soglia necessaria per proteggere la comunità dal morbillo, e in alcune comunità religiose le percentuali sono ancora più basse. Diversi specialisti hanno criticato la gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump, in particolare il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., accusato di aver indebolito la fiducia nei vaccini pediatrici e di aver promosso cure prive di adeguate prove scientifiche.

Investimenti e rischi a lungo termine

Il dipartimento della Salute ha dichiarato che proseguirà il lavoro per interrompere la trasmissione, aumentare le vaccinazioni e rafforzare la risposta alle epidemie. La direttrice dei Cdc, Erica Schwartz, ha annunciato 100 milioni di dollari destinati alle autorità sanitarie statali e locali. Schwartz ha sottolineato che a proteggere gli americani non è il riconoscimento, ma la vaccinazione. Recuperare lo status perduto potrebbe richiedere diversi anni. Il morbillo può inoltre lasciare danni al sistema immunitario e, in rari casi, causare la panencefalite sclerosante subacuta, una grave malattia neurologica che compare anni dopo l’infezione ed è quasi sempre mortale.