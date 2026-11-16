Un pitone nel water, una cittadina in allarme e una caccia al serpente che non è mai esistito. Dietro tutto c'era un bambino di 9 anni e un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale.

A Castelfidardo, in provincia di Ancona, una foto ha messo in subbuglio l’intera cittadina. Un pitone sarebbe spuntato dal water di una casa, immortalato con uno smartphone. Il rettile però non è mai esistito: l’immagine era stata creata con un programma di intelligenza artificiale da un bambino di 9 anni, subito dopo essere andato in bagno.

La storia ricorda la celebre leggenda metropolitana dei coccodrilli nelle fogne di New York, ma qui non c’era nessun animale nascosto negli scarichi né un serpente scappato. Il bambino ha aggiunto il serpente alla fotografia del water, poi ha lanciato l’allarme mostrando l’immagine come una prova reale.

Una caccia al serpente durata 48 ore

La foto è circolata rapidamente e la notizia è arrivata anche su siti di emittenti locali e su quotidiani. Per circa 48 ore la presenza del pitone è stata presa sul serio, tanto che qualcuno ha ipotizzato che il rettile fosse fuggito o fosse rientrato nelle tubature. Nessuna traccia è però stata trovata, perché il serpente era soltanto il frutto di una manipolazione digitale.

La vicenda si è chiusa quando il bambino, interrogato dai carabinieri forestali, ha ammesso di aver creato il falso. Il caso è emerso proprio pochi giorni dopo che il sindaco Roberto Ascani aveva organizzato a Castelfidardo un convegno sull’intelligenza artificiale.

Il commento di Paolo Clini

Sulla vicenda è intervenuto Paolo Clini, direttore del dipartimento di Intelligenza artificiale dell’Università Politecnica delle Marche. «È una storia incredibile», ha detto, sottolineando che l’episodio è arrivato nei giorni in cui circolavano mail con allarmi bomba. Secondo Clini, il caso mostra quali allarmi possa suscitare un uso improprio di questi strumenti.

Clini si è chiesto perché un bambino di nove anni abbia accesso a questi programmi, probabilmente installati sullo smartphone e capaci di aggiungere elementi artificiali a oggetti reali. Ha anche osservato che i bordi del serpente apparivano sfumati, un dettaglio che avrebbe dovuto far nascere dei dubbi. Infine ha chiesto che l’uso dell’IA venga segnalato sempre sulle immagini generate e che il tema venga affrontato nelle scuole, evitando la diffusione virale di contenuti di questo tipo.