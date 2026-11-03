Lutto nel mondo della musica, addio a una delle voci più amate: l’annuncio

Nicole Taylor, membro delle Taylor Red, è morta a 35 anni; le sorelle Nika e Natalie hanno annunciato la scomparsa e ricordato il suo coraggio.

La musica country perde una delle sue voci: Nicole Taylor, parte del trio conosciuto come Taylor Red, è morta all’età di 35 anni. L’annuncio è stato pubblicato in un video condiviso dalle sue sorelle e colleghe di band, Nika e Natalie Taylor, il giorno 2 novembre, quando hanno comunicato ai fan la triste notizia.

Le sorelle hanno raccontato la lunga battaglia di Nicole contro una malattia iniziata nel 2022 e hanno espresso il loro dolore per la perdita.

Nel messaggio diffuso online le due sorelle hanno anche voluto chiarire come, nonostante una fase di apparente remissione, le condizioni di Nicole siano peggiorate. Hanno espresso gratitudine per la pace che la cantante aveva trovato e hanno ribadito la certezza che ora non soffre più.

Annuncio pubblico e parole delle sorelle

Nel video condiviso il 2 novembre, Nika e Natalie Taylor hanno parlato a cuore aperto della perdita e del percorso medico affrontato da Nicole, ricordando con affetto la sua forza. Le sorelle hanno detto: “Ora è guarita in Paradiso”, una frase che è diventata il nucleo emotivo dell’annuncio e che sintetizza il senso di sollievo misto al dolore che hanno voluto comunicare ai fan.

Hanno inoltre ricordato come Nicole avesse affrontato la malattia con coraggio, rifiutando di vivere nella paura e cercando, nei limiti del possibile, di continuare a vivere la propria vita con speranza e dignità. Le parole delle sorelle hanno raccolto numerosi messaggi di cordoglio da parte del pubblico e degli appassionati del trio.

Battaglia contro la malattia e tappe note

Il problema di salute era stato diagnosticato nel 2022 e la famiglia ha descritto la situazione come una lotta difficile, iniziata con una diagnosi grave e complicata nel tempo. Dopo una fase in cui era sembrato che la cantante potesse essere libera dalla malattia, le condizioni si sono aggravate, portando infine alla morte avvenuta il 28 settembre.

Nel loro messaggio, Nika e Natalie hanno sottolineato che Nicole ha provato a non farsi sopraffare dalla paura, cercando di mantenere una prospettiva positiva anche negli ultimi mesi. Le parole riportate dalle sorelle includono frasi come “Ha affrontato la malattia senza paura” e “Diceva di aver trovato tanta pace”, che riflettono sia la sofferenza sia la serenità che la famiglia sostiene abbia accompagnato gli ultimi tempi.

Il percorso artistico delle Taylor Red e l’eredità

Le sorelle Taylor, originarie del Mississippi negli Stati Uniti, sono note al pubblico con il nome di Taylor Red e, in passato, avevano operato anche con l’identità di Red Roots. Nel corso della loro carriera hanno portato la loro musica su molti palchi e hanno costruito una comunità di fan numerosa e fedele.

Numeri significativi testimoniano l’impatto della band: le esibizioni dal vivo hanno superato la soglia di 1.000 concerti, e la presenza online ha raggiunto cifre importanti, con un seguito digitale stimato intorno ai 16 milioni. Questi dati raccontano di una realtà artistica che ha saputo trovare ascolto sia dal vivo sia sulle piattaforme digitali.

Molti fan e colleghi del mondo della musica hanno espresso cordoglio e ricordi personali: la figura di Nicole è stata descritta come centrale all’interno della formazione, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto immediatamente percepibile nella comunità di sostenitori delle Taylor Red.

Ricordi e omaggi alla carriera

Oltre alle reazioni immediate, la vicenda ha portato a una serie di omaggi e messaggi che ricordano non solo la persona, ma anche l’artista che ha contribuito alla crescita del trio. Le dichiarazioni pubbliche delle sorelle hanno invitato a celebrare la vita e il coraggio di Nicole, mettendo in luce la dedizione con cui ha vissuto il proprio percorso artistico e umano.

In questo momento di lutto, il ricordo di Nicole Taylor rimane legato alla storia delle Taylor Red e alla comunità di fan che l’ha seguita per anni. Le parole delle sorelle, cariche di dolore ma anche di gratitudine per la pace trovata dalla cantante, chiudono il cerchio di un racconto che unisce affetto familiare e riconoscimento pubblico.