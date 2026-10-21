Francesco Oppini ha ricordato Luana, la sua ex fidanzata scomparsa nel 2006, condividendo riflessioni sul dolore, il suo amore immutato e la vita attuale con Francesca Viverit

Il telecronista e volto noto Francesco Oppini ha dedicato parole e ricordi a Luana la giovane compagna scomparsa in un incidente stradale nel 2006. A distanza di vent’anni dalla tragedia, Oppini ha raccontato pubblicamente come quel fatto abbia tracciato la sua esistenza, sottolineando l’impatto sulla famiglia di lei e il senso di perdita che ancora permane.

Nel suo ricordo, il giornalista ha evocato non solo la figura di Luana, ma anche la sequenza di eventi che si sono succeduti: la malattia e la morte della madre di Luana e le ripercussioni emotive su chi è rimasto. Le sue parole, pubblicate anche sui social e riprese durante una ospitata televisiva, hanno richiamato l’attenzione sul modo in cui un lutto improvviso può trasformare vite e rapporti.

Il ricordo pubblico di Luana e le parole di Oppini

Nel corso dell’intervento a La Volta Buona Oppini ha spiegato che «Il dolore passa, rimane qualcos’altro: l’amore di una persona per la vita che avrebbe potuto vivere», una frase che sintetizza la doppia dimensione del lutto: il tempo che attenua la sofferenza e il vuoto che resta.

Ha poi rimarcato come la tragedia non abbia colpito soltanto la coppia, ma abbia avuto effetti a catena sulla famiglia: la madre di Luana si è ammalata e poi è venuta a mancare, confermando che «un incidente del genere può distruggere una famiglia intera».

Il messaggio sui social e l’anniversario

In occasione dell’anniversario, Oppini ha condiviso un post su Instagram in cui ha riaffermato il suo affetto: «Il mio amore per te è rimasto invariato da quella notte, spezzato come una catena che non si potrà mai aggiustare». Quel messaggio, pubblicato nel giorno che segna due decenni dalla perdita, è stato accompagnato da una riflessione personale sulla vita che Luana non ha potuto vivere e sulle possibilità negate da una fatalità improvvisa.

Da allora: crescita, riservatezza e nuova relazione

Oppini ha più volte descritto l’esperienza come una crescita forzata che lo ha costretto a misurarsi con il dolore in giovane età: ricordando che all’epoca aveva circa 24 anni, ha spiegato come la perdita gli abbia imposto scelte e maturità repentine. Nel corso degli anni la sua vita privata è rimasta volutamente lontana dal clamore mediatico: dopo la fine della relazione con Cristina Tomasini, anche lei estranea al mondo dello spettacolo, Oppini ha iniziato una storia con Francesca Viverit con la quale è legato da circa quattro anni e che è apparsa pubblicamente per la prima volta insieme a lui nell’ agosto del 2022.

La scelta di non condividere dettagli intimi ha caratterizzato sia la relazione con Cristina sia quella attuale: entrambi i rapporti sono stati gestiti con riservatezza, evitando di trasformare la vita privata in materiale per il gossip. Oppini ha

Impatto sulla memoria e sulla vita quotidiana

Le parole del telecronista mettono in evidenza due elementi ricorrenti: da un lato la memoria affettuosa che conserva la figura di Luana come «un punto di luce» nella sua esistenza; dall’altro la dimensione pratica della vita che è continuata, con scelte personali e affettive che hanno segnato il percorso successivo. Oppini confessa di aver in parte imparato a lasciare andare, pur mantenendo una presenza sentimentale che non si è mai del tutto spenta.

Nel complesso, il racconto pubblico di Oppini intreccia dolore e riconoscenza: dolore per la vita interrotta di una ragazza e riconoscenza per quello che, nonostante tutto, ha contribuito a costruire nella sua esistenza personale e professionale. Le testimonianze e i post legati all’anniversario ricordano come alcuni lutti restino appesi nel tempo, influenzando relazioni, scelte e ricordi.