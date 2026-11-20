La giornata di Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, si è conclusa con un arrivo inaspettato nel sud Italia. L’imprenditore, protagonista assoluto delle cronache finanziarie globali, è sbarcato all’aeroporto di Brindisi stamattina, a poche ore di distanza dal debutto ufficiale della sua società sul mercato azionario americano. Le immagini dell’atterraggio hanno catturato l’attenzione dei media locali, mentre le indiscrezioni suggeriscono che il motivo della visita sia legato a un periodo di riposo in un resort della zona pugliese.

Un esordio borsistico da record mondiale

Il contesto di questa fuga in Puglia è segnato da eventi finanziari di portata storica. Il titolo di Anthropic ha fatto il suo ingresso sul Nasdaq registrando performance eccezionali. Alle 17:50 ora locale, le azioni hanno raggiunto un prezzo di 111,5 dollari, segnando un rialzo del 34% rispetto al prezzo iniziale dell’offerta pubblica iniziale (IPO), fissato a 83 dollari.

La chiusura della prima sessione di contrattazioni ha attestato il valore a 97 dollari, mantenendo comunque un guadagno del 17%.

L’operazione ha generato numeri mai visti prima nel settore tecnologico. La società, insieme ai suoi sette co-fondatori, ha messo in vendita circa 980 milioni di azioni, raccogliendo complessivamente 81,3 miliardi di dollari.

Questa cifra stabilisce un nuovo primato, superando persino la raccolta di SpaceX avvenuta cinque mesi fa, che aveva toccato quota 75 miliardi (poi saliti a 85,7 con l’esercizio dell’opzione di over-allotment). Considerando anche il collocamento privato riservato a giganti come Google, Nvidia, Tsmc, Broadcom e Advanced Micro Devices, l’importo totale sale a 107,3 miliardi di dollari, conferendo ad Anthropic una capitalizzazione diluita di circa 1.500 miliardi.

La visione etica di Dario Amodei

Nonostante i profitti stratosferici, il messaggio lanciato da Amodei durante la cerimonia di apertura alla Borsa di New York è stato centrato sulla responsabilità sociale. Nel suo discorso integrale, il CEO ha ribadito: «Io e i miei cofondatori abbiamo fondato Anthropic perché crediamo che la tecnologia più potente del nostro tempo debba essere sviluppata a beneficio dell’intera umanità». Ha citato la perdita personale di suo padre a causa di una malattia, usando questo aneddoto per illustrare l’urgenza di accelerare la ricerca medica attraverso l’Intelligenza artificiale.

Amodei ha sottolineato come strumenti come Claude possano ridurre drasticamente i tempi necessari per sviluppare nuove cure, passando da decenni a pochi anni. Tuttavia, ha avvertito contro le «pressioni commerciali o politiche» che potrebbero compromettere la sicurezza dei sistemi AI. La strategia aziendale, definita come una «corsa verso l’alto», punta a dimostrare che è possibile costruire un impero economico senza sacrificare l’allineamento etico e la protezione dei dati sensibili.

Reazioni sociali e futuro della tecnologia

Mentre Wall Street celebrava il successo finanziario, fuori dalla sede del Nasdaq si sono radunati manifestanti organizzati dai Democratic Socialists of America e altre associazioni. Gli attivisti hanno srotolato striscioni contro gli «oligarchi della tecnologia» chiedendo un congelamento dello sviluppo dell’AI, riflettendo una crescente preoccupazione pubblica sui rischi legati a queste innovazioni.

Parallelamente, la presidente Daniela Amodei ha evidenziato l’importanza di ascoltare le comunità locali riguardo alla costruzione dei data center, necessaria infrastruttura per supportare l’espansione dell’azienda. La famiglia Amodei sembra determinata a bilanciare la crescita esplosiva con una governance attenta, evitando che la corsa agli armamenti digitali lasci indietro considerazioni cruciali su salute, privacy e impatto ambientale.