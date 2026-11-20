Chiara Ferragni annuncia l’arrivo di un documentario su Netflix dal titolo «Chiara», nel quale racconterà la propria versione del Pandoro gate. L’annuncio arriva con un’intervista rilasciata nei giorni scorsi, in cui l’imprenditrice digitale ripercorre il periodo più complicato della sua carriera.

Lo scandalo esplose a dicembre 2023, dopo un’inchiesta giornalistica firmata da Selvaggia Lucarelli.

Secondo l’inchiesta, l’iniziativa benefica che coinvolgeva l’azienda Balocco e Ferragni presentava zone d’ombra poco chiare. Da quel momento la reputazione dell’influencer è precipitata, i contratti con diversi grandi marchi sono stati interrotti e è arrivato il divorzio da Fedez. Ferragni, che oggi ha 39 anni, ha attraversato anche un periodo di depressione.

Dall’«errore di comunicazione» all’ammissione di responsabilità

Pochi giorni dopo l’esplosione del caso, Ferragni parlò di un errore di comunicazione. La dichiarazione fu criticata da migliaia di persone, che la giudicarono un modo per non assumersi responsabilità. Nelle ultime settimane la posizione è cambiata: l’imprenditrice sostiene ora che l’intera operazione sia stata sbagliata. Il cambio di linea rispetto al dicembre 2023 è evidente, e molti commentatori l’hanno definito una presa di coscienza arrivata con anni di ritardo.

Nel racconto Ferragni affronta anche il lato personale della vicenda. Afferma di aver vissuto momenti di grande fragilità e di aver avuto il timore che la propria mente smettesse di reagire. Il documentario, come lei stessa spiega, la mostra senza il controllo che per anni ha caratterizzato la sua immagine pubblica, costruita su una vita patinata e su un impero digitale basato su estetica e aspirazione. Il titolo «Niente sarà più come prima» riassume il tono di questa parte del racconto.

Il rapporto con Fedez e le parole sulla relazione

Nell’intervista Ferragni parla anche della relazione con Federico Lucia, noto come Fedez. Il rapporto, seguito per anni sui social come una favola romantica, viene descritto ora in modo diverso. La frase che più ha colpito recita: «Con Federico mi sentivo sola». L’imprenditrice spiega di aver accettato molti momenti negativi per paura di restare ancora più sola, e di aver capito col tempo che una relazione funziona solo quando fa sentire al sicuro.

Tra i passaggi più personali c’è anche il racconto della nuova paternità di Fedez. Ferragni ha scoperto che il rapper ha avuto un figlio dalla compagna Giulia Honegger grazie ai figli Leone e Vittoria, che le hanno comunicato la notizia con la leggerezza tipica dei bambini. Ferragni afferma di aver accettato la situazione, sottolineando che l’aspetto più importante è che i figli ne siano felici.

Le critiche sui social prima dell’uscita

Il documentario ha già sollevato discussioni online. Alcuni utenti sostengono che sul Pandoro gate sia stato detto e scritto tutto, e che il tema rischi di non interessare più il pubblico. Altri accusano Ferragni di cercare nuovamente visibilità economica sulla propria vicenda personale. Un gruppo di utenti si è rivolto direttamente a Netflix, chiedendo di non dare spazio a determinati personaggi pubblici.

Selvaggia Lucarelli, commentando la notizia, ha usato l’ironia. Il suo giudizio sintetico è stato: «Geniale disseppellire il pandorogate, quando ce ne stavamo quasi dimenticando». Secondo la giornalista, la scelta di tornare sulla vicenda non è una mossa furba, indipendentemente dalla qualità del prodotto. Lucarelli, che è anche opinionista del Grande Fratello Vip, considera la decisione un boomerang per l’influencer.