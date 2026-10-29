Addio al protagonista di Star Trek e X-Men: l’attore è morto a 86 anni

Addio al protagonista di Star Trek e X-Men: l’attore è morto a 86 anni

L’attore britannico si è spento a 86 anni dopo aver lottato contro l’Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Da Star Trek agli X-Men, una carriera indimenticabile.

Addio a Patrick Stewart, indimenticabile volto di Star Trek e X-Men, morto a 86 anni dopo aver affrontato l’Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. Dalla carriera teatrale al successo internazionale nei panni del capitano Picard e del Professor Xavier, l’attore britannico lascia un’eredità importante nel mondo del cinema e della televisione.

Patrick Stewart è morto a 86 anni: addio al capitano di Star Trek e al Professor X

Patrick Stewart, attore britannico diventato famoso in tutto il mondo grazie a Star Trek e X-Men, è morto mercoledì 28 ottobre 2026 nella sua casa di Los Angeles, all’età di 86 anni. La notizia è stata diffusa dalla sua storica portavoce, Kelly Bush Novak, che ha riferito come l’attore avesse affrontato negli ultimi tempi l’Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy.

Secondo quanto comunicato, Stewart ha trascorso gli ultimi momenti circondato dall’affetto dei familiari e degli amici, tra musica, preghiere e ricordi condivisi.

Nato il 13 luglio 1940 a Mirfield, nello Yorkshire, Stewart aveva costruito la propria carriera partendo dal teatro. Entrato nella Royal Shakespeare Company a 26 anni, si era distinto in numerose opere classiche, interpretando personaggi come Macbeth e Claudio nell’Amleto.

La notorietà internazionale arrivò nel 1987, quando fu scelto per vestire i panni del capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation. Il comandante della USS Enterprise divenne uno dei personaggi più amati della saga, grazie a un carattere autorevole e riflessivo. Stewart tornò a interpretarlo in diversi film e nella serie Star Trek: Picard, conclusa nel 2023. Prima di questo successo aveva già recitato in pellicole come Excalibur (1981) e Dune (1984).

Il ritorno del Professor Xavier in Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre 2026

Nel 2000 Patrick Stewart entrò nell’universo degli X-Men interpretando il Professor Charles Xavier, il fondatore della scuola per giovani mutanti. Il personaggio, guida saggia e sostenitore della convivenza tra umani e mutanti, gli permise di consolidare ulteriormente la propria fama. Nei film condivise la scena con Ian McKellen, che interpretava Magneto, dando vita a un rapporto caratterizzato da visioni opposte sul futuro dei mutanti. Stewart riprese il ruolo in diversi capitoli della saga, da X2 a Logan – The Wolverine, fino alla comparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022. Parallelamente continuò a lavorare tra cinema, televisione e teatro, dimostrando versatilità anche in produzioni comiche come Extras e Blunt Talk. Nel 2010, in riconoscimento del suo contributo alla recitazione, fu nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II.

Tra i progetti che accompagneranno il suo ricordo c’è anche Avengers: Doomsday, il film Marvel diretto dai fratelli Russo e atteso nelle sale italiane il 16 dicembre 2026. Stewart tornerà a interpretare il Professor Xavier in una produzione che riunirà diversi attori della saga originale degli X-Men, tra cui Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn e Alan Cumming.

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