Un incidente mortale ha sconvolto il pomeriggio di giovedì 29 ottobre sul Grande raccordo anulare di Roma, dove una persona ha perso la vita in uno schianto nei pressi dell’uscita Cassia. L’episodio ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in carreggiata esterna. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma: un automobilista perde la vita

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre sul Grande raccordo anulare di Roma, dove una persona è morta in seguito a uno schianto. L’episodio è avvenuto intorno alle 16:00, in carreggiata esterna, al chilometro 14,500, nei pressi dell’uscita per la via Cassia.

Le cause sono ancora in fase di accertamento e, secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto un solo veicolo. Stando alle ricostruzioni iniziali, come riportato da Roma Today, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo coinvolto nell’impatto che gli è costato la vita.

Soccorsi sul posto e traffico in tilt: lunghe code sulla carreggiata esterna del Gra

Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, le pattuglie delle forze dell’ordine e le squadre Anas, impegnati nella gestione dell’emergenza e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il personale al lavoro si è occupato anche della messa in sicurezza della strada e delle operazioni necessarie per ripristinare la normale circolazione, compresa la rimozione dei mezzi e degli eventuali detriti presenti sull’asfalto.

Come comunicato da Anas, a causa dell’incidente si sono verificati rallentamenti e code in carreggiata esterna, con pesanti ripercussioni sulla viabilità nel quadrante settentrionale della Capitale. Le difficoltà nella circolazione si sono estese anche ad altri tratti del GRA, con disagi in prossimità di diversi svincoli.