L’aggressione alla moglie di Matteo Bassetti riaccende il dibattito sull’indifferenza e sulla mancanza di solidarietà nella società. A colpire l’infettivologo non è stata soltanto la violenza dell’episodio, ma soprattutto il comportamento dei passanti, che secondo il suo racconto non sarebbero intervenuti per aiutare la donna.

La denuncia della moglie di Bassetti dopo l’aggressione: «Nessuno mi ha soccorso»

A raccontare la paura vissuta durante l’aggressione è stata anche la stessa Milano Vieusseux, che ha ripercorso quei momenti sulle pagine de Il Secolo XIX. «Ho ancora le mani che mi tremano per quello che è successo», ha confidato, spiegando di essere rimasta a lungo immobile, senza riuscire a capire come reagire. «Quando ti aggrediscono per strada in pieno giorno, è una cosa inquietante, terrificante.

Come il furto in casa, perché ti mettono le mani addosso e violano il tuo spazio vitale».

La donna ha raccontato di aver notato l’uomo mentre le veniva incontro, insospettita dal suo abbigliamento, una canottiera blu e jeans strappati, e dal modo in cui si muoveva, apparentemente come un runner. Non ha però avuto il tempo di rendersi conto del pericolo prima di essere assalita.

A ferirla maggiormente, oltre alla violenza, sarebbe stata la reazione di chi si trovava nelle vicinanze: «Quello che mi ha provocato un grande dispiacere è che nessuno mi abbia soccorso, nessuno sia intervenuto in mia difesa. Ho visto almeno due o tre persone che mi hanno guardato e hanno proseguito a camminare come se nulla fosse successo».

Una testimonianza che si lega alle parole di Bassetti, secondo cui la responsabilità di contrastare questi comportamenti non può ricadere esclusivamente sulle istituzioni. «Noi ce la prendiamo sempre nel dire: “Ma i giudici non fanno abbastanza, la polizia non fa abbastanza”, ma no, siamo noi che non facciamo abbastanza», ha osservato l’infettivologo.

Genova, la moglie di Bassetti aggredita e quasi scippata: lo sfogo del virologo

L’aggressione subita dalla moglie Maria Chiara Milano Vieusseux, 43 anni, a Genova è diventata per Matteo Bassetti l’occasione per denunciare un problema che, secondo l’infettivologo, riguarda l’intera società: la mancanza di solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino ne ha parlato durante la trasmissione “Il medico risponde” su Primocanale, soffermandosi soprattutto sul comportamento delle persone che avrebbero assistito alla scena senza prestare aiuto.

«Il problema è che ormai la gente, quando succede qualcosa a qualcun altro, se ne frega», ha dichiarato senza mezzi termini. L’episodio risale al 16 ottobre, ma la vicenda non era stata resa pubblica inizialmente: «Mia moglie ne ha parlato con le forze dell’ordine che hanno fatto tutte le indagini del corso», ha spiegato Bassetti.

La donna, imprenditrice nel settore alberghiero, è stata aggredita in pieno giorno nel quartiere residenziale di Albaro, mentre portava a spasso il cane. Un uomo le è corso incontro tentando di strapparle una preziosa collana, ma lei ha reagito, riuscendo a evitare che il gioiello le venisse sottratto. «Quello che mi ha colpito di più non è quello che è avvenuto, che può avvenire in qualunque parte della nostra città o del nostro Paese, ma è stato il menefreghismo della gente», ha aggiunto il professore, indicando proprio nella mancata reazione dei presenti l’aspetto più doloroso dell’accaduto.

Intanto, sui tre episodi di rapina registrati ad Albaro indagano i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Martino, impegnati a identificare i responsabili.

(Video pubblicato da Il Secolo XIX)