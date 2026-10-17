Home > Cronaca > Bassetti contro gli haters: "Insultato perché mi sono vaccinato"

Bassetti contro gli haters: "Insultato perché mi sono vaccinato"

Bassetti contro gli haters: "Insultato perché mi sono vaccinato"

L'infettivologo e primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si è sfogato sui social, raccontando di essere stato insultato per essersi vaccinato contro l'influenza e di aver addirittura dovuto chiudere i commenti.

di Pubblicato il

Il duro sfogo di Matteo Bassetti, che ha raccontato di essere stato insultato dopo aver pubblicato un video sui social nel quale asseriva di essersi vaccinato contro l’influenza. Ecco che cosa è successo.

Bassetti contro gli haters: “Insultato perché mi sono vaccinato”

L’infettivologo, nonché primario dell’Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti si è sfogato sui social, raccontando di essere stato insultato per essersi vaccinato contro l’influenza: “Ieri ho pubblicato un video dopo essermi vaccinato contro l’influenza.

E sapete cosa è successo? Ho dovuto chiudere i commenti per gli insulti ricevuti. Ma vi rendete conto di dove siamo arrivati? Mi rivolgo ai politici italiani, americani e di tutto il mondo: avete una responsabilità enorme. Durante e dopo il Covid, avete trasformato troppo spesso i vaccini in uno scontro politico, alimentando divisioni per ragioni che sembravano legate più alla convenienza elettorale che alla salute pubblica.

E oggi ne vediamo le conseguenze: sfiducia nella scienza, disinformazione e aggressività verso chi sceglie di vaccinarsi.”

Bassetti: “La salute non dovrebbe essere uno strumento di propaganda”

Matteo Bassetti come detto si è sfogato sui social dopo essere stato insultato per essersi vaccinato contro l’influenza. Nel suo sfogo anche un appello ai politici: “La scienza non ha una tessera di partito.

E la salute non dovrebbe essere uno strumento di propaganda. La politica seria dovrebbe ricostruire la fiducia, ascoltare gli esperti e raccomandare le vaccinazioni quando sono indicate, spiegandone con trasparenza benefici e rischi. Naturalmente, le scelte fatte durante il Covid si possono e si devono discutere. Ma trasformare i vaccini in una bandiera politica è stato un errore che rischiamo di pagare a lungo. Anche in Italia abbiamo alimentato questa contrapposizione. Politici abbiate il coraggio di riportare la scienza al centro. La salute dei cittadini viene prima del consenso elettorale. Io continuerò a parlarne, anche davanti agli insulti. Perché la salute non è né di destra né di sinistra. È di tutti”.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app