Covid, il virus torna a preoccupare in Europa è arrivata la nuova variante, già casi in Francia e Regno Unito.

Il Covid torna improvvisamente al centro dei pensieri dei cittadini europei dopo aver vissuto un anno incredibile nel 2020 quando la Pandemia ha costretto tutti i cittadini del continente a chiudersi in casa e a proteggersi da un virus che all’epoca non aveva alcuna cura e portava con sè esiti fatali.

La fase di stagnazione del virus

Dopo la pandemia i casi di Covid ci sono stati ma grazie alla copertura vaccinale si è riusciti a diminuire notevolmente gli esiti fatali ed anche la narrativa delle notizie è andata via via scemando non creando alcun allarmismo.

Difatti è come se ci fossimo dimenticati della sua presenza e degli impatti causati dal virus nel corso di quei mesi di pandemia ma c’è da dire che il virus non è sparito ha solo mutato forma assumendo nuove varianti.

Queste nuove varianti fino a poco fa non erano nel mirino dell’Europa ma la situazione come sappiamo può cambiare velocemente perché i virus viaggiano da continente a continente.

Una nuova variante in Europa

L’esperto Gueli, virologo italiano che ha notato mutazioni del virus ha spiegato che nel nostro continente è arrivata una nuova variante che ha già fatto il suo nel continente asiato in particolare a Singapore e nei paesi vicini.

I casi in Europa sono in aumento in particolare in Francia e Regno Unito che registrano una crescita di casi, al momento questa variante, la JS 2.1 non è ancora arrivata in Italia ma è probabile possa avvenire a breve.

Le prime regioni potranno essere quelle del nord, dalla Lombardia al Veneto, l’incubazione è decisamente meno forte del passato perché la vaccinazione ha svolto un compito fondamentale.

Nessun allarmismo, solo segnalare che il virus è ancora presente ed è capace di mutare la sua forma rispetto al Sars-Cov2 che ha dato il via alla pandemia che ha bloccato il mondo nel 2020.