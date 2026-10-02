Un nuovo dato emerge dal monitoraggio del personale sanitario: nel 2025 i medici impiegati negli ospedali hanno lasciato la loro posizione per scelta volontaria più frequentemente di quanti siano andati in pensione. Il fenomeno, rilevato da Anaao Assomed indica una situazione inedita anche rispetto ai periodi più critici della pandemia, testimoniando una crescente insoddisfazione o difficoltà percepita all’interno del Servizio sanitario nazionale.

Le cifre raccontano una realtà preoccupante: sono state registrate 3.767 dimissioni volontarie rispetto a 2.876 pensionamenti. Questo significa che, in un solo anno, le uscite anticipate hanno superato quelle «normali», cioè legate al raggiungimento dell’età prevista per il riposo. L’incidenza di queste dimissioni ammonta al 3,5% dell’intero organico dei medici della sanità pubblica una percentuale mai vista nemmeno durante i picchi pandemici.

Un balzo del 150%: le dimissioni volontarie nel 2025

Il salto osservato è davvero notevole: rispetto al 2024, quando le dimissioni volontarie erano state 1.503, nel 2025 il valore è salito a 3.767, pari a un incremento del 150%. Questo dato evidenzia non solo una crescita numerica, ma anche un cambiamento di tendenza, dove la decisione di abbandonare il servizio pubblico avviene con molto più anticipo rispetto al pensionamento tradizionale.

Il fenomeno suggerisce una possibile insoddisfazione legata a condizioni di lavoro, carichi assistenziali o prospettive di carriera.

Dal 2024 al 2025: il salto in cifre

Nel 2024, le dimissioni volontarie ammontavano a 1.503, una cifra già significativa, ma nel 2025 sono state quasi raddoppiate più volte, raggiungendo 3.767. Questa crescita del 150% si traduce in una pressione aggiuntiva sulle strutture ospedaliere, che devono far fronte a una riduzione di personale qualificato più rapida rispetto alle previsioni basate soltanto sui pensionamenti. Il risultato è una potenziale diminuzione della continuità assistenziale, con impatti diretti su tempi di attesa e qualità delle cure.

Il quadro territoriale: 12 regioni su 20 con più dimissioni che pensionamenti

L’indagine evidenzia anche una marcata disparità geografica. In 12 delle 20 regioni esaminate, i medici che hanno scelto di dimettersi prima della pensione hanno superato numericamente coloro che si sono ritirati per età. Questo dato indica che il fenomeno non è omogeneo a livello nazionale, ma si concentra in specifiche aree dove le condizioni operative possono risultare più gravose o le opportunità alternative più attraenti.

Le regioni più colpite

Le regioni con il più alto rapporto tra dimissioni volontarie e pensionamenti includono aree tradizionalmente caratterizzate da elevati carichi assistenziali e da una rete ospedaliera particolarmente ampia. Sebbene i nomi delle regioni non siano divulgati nell’analisi, la tendenza suggerisce che anche centri urbani con grandi strutture sanitarie non sono immuni a questo flusso di uscita anticipata. Il risultato è una pressione ulteriore su sistemi già sotto stress, con potenziali ricadute sulla capacità di risposta alle emergenze.

Cosa comporta questo trend per la sanità pubblica

Il superamento dei pensionamenti da parte delle dimissioni volontarie pone una serie di sfide per il Servizio sanitario nazionale. In primis, aumenta la necessità di ricostruire rapidamente i team clinici, spesso affidandosi a medici temporanei o a personale meno esperto. In secondo luogo, la perdita di professionisti con anni di esperienza può indebolire la formazione dei giovani e la trasmissione di competenze critiche. Infine, l’aumento del turnover influisce sui costi amministrativi e sulla stabilità organizzativa, sollevando interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine del modello di assistenza pubblica.