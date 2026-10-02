Ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e rovescio” il condirettore di Libero Pietro Senaldi, che ha commentato con sarcasmo il caso del trapper Bratan, rimpatriato in Moldavia dopo che aveva bloccato il traffico per girare un video.

“Era str****, ma non straniero”: Pietro Senaldi risponde così al maranza a Dritto e rovescio

Il trapper Bratan è stato rimpatriato in Moldavia dopo che gli è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi legati alla pericolosità pubblica. Il trapper infatti aveva bloccato il traffico sulla Milano-Meda per girare un video musicale. A “Dritto e rovescio“, programma in onda su Rete 4 e condotto da Paolo Del Debbio, ospite il condirettore di Libero Pietro Senaldi, che ha detto: “Era str…, ma non straniero, l’hanno rimpatriato perché era un’altra cosa, non perché era uno straniero, ma per quello che ha fatto”.

Un maranza in studio: “Può anche aver sbagliato, ma per aver bloccato 5 minuti una strada non mi sembrava il caso di rimpatriarlo”.

Dritto e rovescio: clima teso in studio

Il maranza è stato subito interrotto da Matteo Perego, esponente di Forza Italia e possibile candidato sindaco di Milano: “E’ un reato grave bloccare una strada.

Se non capisci questo non hai minimamente il senso del vivere civile. Poteva succedere di tutto in quell’autostrada, poteva esserci una persona che stava male o se qualcuno doveva scappare a casa. Voi vi dovete responsabilizzare!”.