Serata movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove un ospite decisamente inatteso ha fatto scattare il panico tra i concorrenti. Un topo sarebbe stato avvistato tra la cucina e il salone, provocando urla e caos. A raccontare l’accaduto è stata soprattutto Giulia Provvedi, mentre gli altri gieffini hanno cercato di capire dove si fosse nascosto il roditore.
Grande Fratello Vip, paura nella notte: un topo scatena il caos nella Casa
Una serata apparentemente normale al Grande Fratello Vip è stata interrotta da un episodio decisamente insolito. Mentre Marina La Rosa, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia si trovavano in giardino e stavano parlando del caro vita a Milano, dall’interno della Casa sono arrivate improvvisamente alcune urla.
A provocare il trambusto sarebbe stato l’avvistamento di un topo, comparso secondo il racconto dei concorrenti prima in cucina e poi nella zona del salone.
A lanciare l’allarme è stata Giulia Provvedi, che ha iniziato a chiedere aiuto: “Ragazzi c’è un topo, è qui, c’è un topo in casa aiuto”. Inizialmente Marina La Rosa non ha dato credito alla segnalazione, pensando a uno scherzo, e ha replicato: “Dai basta, non è vero”.
La reazione di Giulia, però, ha fatto cambiare rapidamente idea agli altri concorrenti.
La situazione ha assunto contorni ancora più movimentati quando Giulia Provvedi è salita su una poltrona, mentre dalla Casa continuavano ad arrivare grida e richiami. Non è stato invece possibile seguire integralmente la ricerca attraverso la diretta: proprio durante la concitazione, la regia ha cambiato inquadratura e tolto l’audio, lasciando per diversi minuti gli spettatori senza immagini.
Grande Fratello Vip, panico per un topo in Casa: Guendalina Tavassi scherza sull’accaduto
Quando la diretta è tornata a mostrare gli altri concorrenti, il topo non era ancora stato individuato. Secondo quanto raccontato da Giulia, l’ultimo avvistamento è avvenuto prima in cucina e successivamente nel salone. Da quel momento, però, il roditore ha fatto perdere le proprie tracce.
A stemperare la tensione ci ha pensato Guendalina Tavassi, che ha trasformato l’imprevisto in una battuta mentre faceva gli auguri alla figlia Chloe: “Amore auguri, c’è un topo per te!”. Poco dopo, tornando sull’episodio con tono ironico, ha aggiunto: “Intanto andiamo a cercare la pantegana che c’è dentro casa”. Il roditore è così diventato, almeno per una parte della serata, un protagonista inatteso della conversazione tra i gieffini.
L’episodio non è una novità per il Grande Fratello Vip. Già in alcune precedenti edizioni erano stati segnalati episodi simili: nel 2021 anche Gianmaria Antinolfi aveva raccontato di un avvistamento, mentre nel 2023 Antonino Spinalbese aveva parlato della presenza di più roditori nella Casa. Tra i racconti più curiosi anche quello di Patrizia De Blanck, che aveva riferito di averne trovati due nella propria stanza, definendoli persino “così carini”.
Visualizza questo post su Instagram