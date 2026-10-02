Non è la prima volta che un ospite inatteso scatena il panico nella Casa: episodi simili erano già stati raccontati nelle precedenti edizioni del GF Vip.

Serata movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove un ospite decisamente inatteso ha fatto scattare il panico tra i concorrenti. Un topo sarebbe stato avvistato tra la cucina e il salone, provocando urla e caos. A raccontare l’accaduto è stata soprattutto Giulia Provvedi, mentre gli altri gieffini hanno cercato di capire dove si fosse nascosto il roditore.

Grande Fratello Vip, paura nella notte: un topo scatena il caos nella Casa

Una serata apparentemente normale al Grande Fratello Vip è stata interrotta da un episodio decisamente insolito. Mentre Marina La Rosa, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia si trovavano in giardino e stavano parlando del caro vita a Milano, dall’interno della Casa sono arrivate improvvisamente alcune urla.

A provocare il trambusto sarebbe stato l’avvistamento di un topo, comparso secondo il racconto dei concorrenti prima in cucina e poi nella zona del salone.

A lanciare l’allarme è stata Giulia Provvedi, che ha iniziato a chiedere aiuto: “Ragazzi c’è un topo, è qui, c’è un topo in casa aiuto”. Inizialmente Marina La Rosa non ha dato credito alla segnalazione, pensando a uno scherzo, e ha replicato: “Dai basta, non è vero”.

La reazione di Giulia, però, ha fatto cambiare rapidamente idea agli altri concorrenti.

La situazione ha assunto contorni ancora più movimentati quando Giulia Provvedi è salita su una poltrona, mentre dalla Casa continuavano ad arrivare grida e richiami. Non è stato invece possibile seguire integralmente la ricerca attraverso la diretta: proprio durante la concitazione, la regia ha cambiato inquadratura e tolto l’audio, lasciando per diversi minuti gli spettatori senza immagini.

Grande Fratello Vip, panico per un topo in Casa: Guendalina Tavassi scherza sull’accaduto

Quando la diretta è tornata a mostrare gli altri concorrenti, il topo non era ancora stato individuato. Secondo quanto raccontato da Giulia, l’ultimo avvistamento è avvenuto prima in cucina e successivamente nel salone. Da quel momento, però, il roditore ha fatto perdere le proprie tracce.

A stemperare la tensione ci ha pensato Guendalina Tavassi, che ha trasformato l’imprevisto in una battuta mentre faceva gli auguri alla figlia Chloe: “Amore auguri, c’è un topo per te!”. Poco dopo, tornando sull’episodio con tono ironico, ha aggiunto: “Intanto andiamo a cercare la pantegana che c’è dentro casa”. Il roditore è così diventato, almeno per una parte della serata, un protagonista inatteso della conversazione tra i gieffini.

L’episodio non è una novità per il Grande Fratello Vip. Già in alcune precedenti edizioni erano stati segnalati episodi simili: nel 2021 anche Gianmaria Antinolfi aveva raccontato di un avvistamento, mentre nel 2023 Antonino Spinalbese aveva parlato della presenza di più roditori nella Casa. Tra i racconti più curiosi anche quello di Patrizia De Blanck, che aveva riferito di averne trovati due nella propria stanza, definendoli persino “così carini”.

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