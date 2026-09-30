Barbara D’Urso aveva già calcato il palco dello studio di Ballando in veste di ballerina nella scorsa edizione ma complici gli ultimi eventi ci sono stati cambiamenti nella giuria del programma ed anche questa si sta delineando, scopriamo quindi chi ci sarà a dare i voti ai ballerini famosi.

L’esperienza dello scorso anno l’ha resa parte della famiglia

La sua presenza nel cast di concorrenti dell’edizione 2025 ha permesso al pubblico di vedere e conoscere un lato inedito di Barbara d’Urso da tutti conosciuta come conduttrice ed intrattenitrice.

Grazie ai passi di danza ha mostrato oltre ad una dote innata per il ballo, il suo vero carattere e la voglia di non rinunciare alle sfide che la vita pone, affrontandole a petto infuori anche nei momenti di difficoltà.

Difatti non ha vissuto un momento facile durante l’edizione 2025 ma ciò nonostante non ha mai mollato ed ha dimostrato di sapersela cavare ottimamente.

Il suo nome in giuria per questa edizione

La notizia che tutti i fans attendono è relativa alla giuria del programma che ha subito scossoni rispetto al roster che siamo stati abituati a vedere per molti anni.

Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno dato il loro addio, il primo senza un particolare preavviso o motivazione e la seconda perché ha intrapreso un rapporto lavorativo con Mediaset.

Quindi Milly Carlucci si è trovata a dover chiamare dei nomi nuovi per dare giudizi ai ballerini. Come riporta FQMagazine, Barbara D’Urso ha svelato una novità in diretta Youtube.

La novità tanto attesa è che lei farà parte della giuria del programma con il cachet della Rai senza ulteriori benefit, alcuni siti avevano parlato di un hotel di lusso nel contratto, lei ha smentito.

Ora è quindi pronta a mettersi dall’altra parte del tavolo e a giudicare le performance nel suo conosciutissimo stile pungente.