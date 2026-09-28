Il conduttore pavese si è fermato e ha chiesto scusa ai concorrenti durante la puntata: cosa è successo.

Nella puntata di ieri sera, domenica 27 settembre 2026, de “La Ruota della Fortuna” a un certo punto Gerry Scotti si è fermato per chiedere scusa a concorrenti e pubblico. Ecco che cosa è successo.

“Errore nostro”, il mea culpa di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna

Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, domenica 27 settembre 2026, de “La Ruota della Fortuna“, con Gerry Scotti e Samira Lui.

Prima infatti che la sfida prendesse piede, il conduttore pavese si è scusato, spiegando al pubblico il motivo per cui due dei concorrenti in gara avevano già partecipato: in una precedente partita c’è stato infatti un errore da parte della trasmissione e quindi Andrea di Misilmeri e Marco di Roma sono tornati in gara.

Ma ecco le parole di Scotti.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ammette l’errore: “E’ colpa nostra”

Presentando i due concorrenti Andrea e Marco a “La Ruota della Fortuna“, Gerry Scotti si è scusato, spiegando al pubblico come mai i due concorrenti sono tornati in gara: “Hanno giocato con noi la settimana scorsa. Per una nostra imprecisione, quindi per un nostro errore sul tabellone, abbiamo rilevato noi questa volta un’irregolarità nel gioco.

“ Il conduttore pavese si è poi rivolto direttamente ai due concorrenti chiedono loro scusa.