"E' finita": dopo 18 anni d'amore la cantante si è separata dal marito

"E' finita": dopo 18 anni d'amore la cantante si è separata dal marito

Dopo 18 anni insieme Elisa Toffoli e il marito, Andrea Rigonat si sarebbero lasciati. A dare la notizia in esclusiva il Settimanale Chi. I dettagli.

“E’ finita”: dopo 18 anni d’amore Elisa Toffoli si è separata dal marito

Secondo quanto riportato in esclusiva da Giuseppe Candela sulle pagine del Settimanale Chi, la nota cantante Elisa Toffoli e il marito Andrea Rigonat, si sono separata dopo quasi vent’anni di vita insieme.

I due in realtà era già da diverso tempo che non si vedevano insieme sui social, in tanti avevano per questo pensato che potesse esserci qualche problema. Va detto che sia Elisa che Andrea hanno sempre mantenuto massimo riserbo sulla loro relazione e, per ora, nessuno dei due ha lasciato dichiarazioni in merito alla fine del matrimonio.

Elisa Toffoli si separa dal marito Andrea Rigonat dopo 18 anni insieme

Nonostante i due non si vedessero insieme da tempo sui social, la notizia delle fine del matrimonio (notizia che però non è ancora stata ufficializzata dai diretti interessati) è arrivata in maniera inaspettata. La loro relazione è cominciata nel 2008, con lui chitarrista della band della cantante.

Insieme hanno avuto due figli, Emma Cecile e Sebastian. I due si sono poi sposati nel 2015.