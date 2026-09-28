"E' illegale in Italia": Del Debbio e Donzelli accesi sull'Islam a Dritto e R...

"E' illegale in Italia": Del Debbio e Donzelli accesi sull'Islam a Dritto e R...

Nel corso della puntata di “Dritto e Rovescio”, in onda su Rete 4, acceso dibattito con Paolo Del Debbio e Giovanni Donzelli sul tema Islam. Ecco che cosa è successo.

Dritto e Rovescio: toni accesi tra Del Debbio e Donzelli sull’Islam

Il deputato alla Camera per Fratelli D’Italia, Giovanni Donzelli, e il saggista e conduttore di “Dritto e Rovescio“, Paolo Del Debbio, si sono rivolti ad alcuni ospiti musulmani al programma in onda su Rete 4.

Prima c’è stato un botta e risposta tra Del Debbio e una ragazza di fede islamica: “Essendo musulmana, decido di seguire la mia legge, la mia religione, che mi dice di mettere il velo. Il burqa non è obbligatorio, ma se io lo volessi mettere, il problema dov’è?” E il conduttore: “Il problema è che è illegale in Italia!”.

La ragazza: “Lo so che è illegale, però siete proprio voi che non ci date libertà.” A questo punto è intervenuto Donzelli.

“A me non piace”: acceso dibattito tra Del Debbio e Donzelli sull’Islam a Dritto e Rovescio

In seguito al botta e risposta tra la ragazza di fede islamica e Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio“ è intervenuto Giovanni Donzelli, protagonista anche lui di un botta e riposta con un signore di fede islamica: “Voi volete islamizzare l’Italia.

Se volete islamizzare la sinistra, fate pure. Ma non vi consentiremo di islamizzare l’Italia. Difenderemo la libertà delle donne, alla faccia delle femministe di sinistra”. “La nostra religione non obbliga le bambine a mettere il burqa. Al massimo l’hijab, il velo col volto scoperto”, ha replicato il signore. E Donzelli: “A me non piace. Io non voglio che una bambina di terza media sia costretta a mettere il velo”.