Il CDC perde autonomia e personale, mentre il segretario della salute accumula guadagni milionari da case editrici e amici, sollevando interrogativi etici.

Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) è stato a lungo considerato il punto di riferimento mondiale per la protezione della salute pubblica. Negli ultimi diciannove mesi, però, il dipartimento ha subito una trasformazione profonda sotto la guida del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr.. In una conferenza anti-vaccino a Washington, D.C., il segretario ha dichiarato di aver realizzato in pochi mesi risultati che «parevano impensabili» solo due anni prima, un’affermazione che ha suscitato scalpore tra gli esperti.

Il declino del CDC sotto la direzione di RFK Jr.

Secondo le testimonianze raccolte, il CDC ha perso quasi un terzo del suo personale qualificato da quando il nuovo segretario ha iniziato a esercitare un controllo più stretto. La riduzione di staff ha indebolito la capacità dell’agenzia di condurre studi epidemiologici, fornire linee guida vaccinali e mantenere la sua storica indipendenza scientifica.

Una struttura una volta considerata il pilastro della sanità pubblica ora appare “zombificata”, priva di autonomia e di risorse operative sufficienti.

Perdita di personale e capacità operative

Le dimissioni volontarie e i licenziamenti hanno colpito soprattutto ricercatori senior e specialisti di malattie infettive. La diminuzione del personale ha compromesso la capacità di risposta rapida a emergenze sanitarie, come le epidemie stagionali di influenza o le indagini su nuove patologie.

Gli osservatori avvertono che tale erosione potrebbe trasformare il CDC in una mera estensione politica, sacrificando la sua missione scientifica originale.

Controllo politico e influenza esterna

Il segretario Kennedy, insieme a collaboratori come il presidente del MAHA Institute Mark Gorton, ha spinto per una revisione delle politiche vaccinali, definendo i vaccini «una catastrofe per la salute pubblica». Queste dichiarazioni, pronunciate in occasione di un convegno organizzato da Children’s Health Defense hanno accentuato la percezione di un governo che utilizza l’agenzia per promuovere una agenda personale, mettendo in dubbio la neutralità dell’intera istituzione.

Le pratiche finanziarie di RFK Jr.: libri, voli e regali

Un documento etico presentato a settembre 2026 rivela una serie di pagamenti e benefici ricevuti dal segretario. Prima di assumere la carica dirigenziale, Kennedy ha percepito $326.056 in stipendio e bonus da Children’s Health Defense, l’organizzazione che ha co-fondato e che ha finanziato la conferenza dove ha parlato. Oltre a questo, la sua dichiarazione finanziaria indica anticipo editoriali da Skyhorse Publishing per due libri, ciascuno del valore di $2 milioni e una parcella di $451.000 per consulenze fornite l’anno precedente.

Anticipi editoriali e “settled science”

Uno dei progetti editoriali, intitolato Unsettled Science pretende di mettere in discussione la nozione di «scienza consolidata» dietro l’efficacia vaccinale. Gli anticipi di $4 milioni totali sono stati erogati mentre Kennedy era già in carica, nonostante l’accordo etico preveda il divieto di guadagnare da attività editoriali durante il mandato. Il rispetto di tale clausola è stato messo in dubbio da esperti legali, tra cui la professoressa Kathleen Clark, che ha definito la situazione «estremamente sospetta».

Regali di lusso da Gavin de Becker

Il consigliere di sicurezza per celebrità Gavin de Becker ha offerto al segretario voli gratuiti per le Fiji e la Grecia, oltre all’utilizzo di una casa vacanze a Washington, D.C., per un valore superiore a $250.000. De Becker ha giustificato il gesto come frutto di una lunga amicizia familiare, affermando: "Bobby è il mio amico più caro da anni, e sono felice di ospitarlo quando vuole." Tuttavia, la quantità e il valore dei regali hanno sollevato preoccupazioni circa possibili conflitti di interessi tra la sfera privata e quella pubblica.

Pagamenti legati al caso Gardasil

Nel contesto di una controversia legale contro il vaccino HPV Gardasil, Kennedy ha ricevuto un pagamento di $7.000 da parte dello studio legale Wisner Baum, che ha intentato una causa contro Merck. La stessa pratica era stata oggetto di accesi dibattiti al Senato durante la fase di conferma di Kennedy, soprattutto per la possibilità di ricevere contingenze fino al 10 % dei risarcimenti. Merck ha poi definito un accordo di $50 milioni per chiudere la disputa, ma non ha confermato i dettagli dell’importo.

Le critiche della comunità medica e degli esperti di etica

Il Jason Goldman ex presidente del American College of Physicians ha definito la combinazione di un ruolo governativo che promuove un’agenda anti-vaccinica e i benefici finanziari personali come «una minaccia alla salute, sicurezza e vita dei cittadini». Anche la professoressa Virginia Canter del Democracy Defenders Fund ha sottolineato come i pagamenti ricevuti siano «sconvolgenti» per un pubblico servente, potenzialmente configurabili come supplemento salariale prohibito. Kennedy, da parte sua, ha risposto che i regali e le consulenze sono frutto di rapporti personali preesistenti, ma le autorità etiche dell’HHS hanno confermato la conformità alle norme, sebbene l’Office of Government Ethics non abbia ancora firmato.

La convergenza di questi fattori ha generato un acceso dibattito pubblico su trasparenza, integrità e il futuro della politica sanitaria negli Stati Uniti.