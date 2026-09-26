Una truffa da circa 120mila euro ha colpito la parrocchia Sacro Cuore di Gesù e la scuola dell’infanzia paritaria “Pasquale e Maria Sabini” di Altamura. Al centro della vicenda c’è il parroco don Vito Colonna, che ha denunciato l’accaduto: gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire le modalità del raggiro e individuare eventuali responsabili.

Truffa da circa 120mila euro ad Altamura: coinvolte parrocchia e scuola

Una vicenda dai contorni ancora da chiarire ha coinvolto due realtà storiche di Altamura, la parrocchia Sacro Cuore di Gesù e la scuola dell’infanzia paritaria “Pasquale e Maria Sabini”. Come riportato da Repubblica, il danno economico complessivo sarebbe di circa 120mila euro e avrebbe interessato le disponibilità della parrocchia, quelle dell’istituto scolastico e anche alcuni risparmi personali del parroco don Vito Colonna.

Secondo la ricostruzione finora emersa, il raggiro si sarebbe protratto per diversi mesi, indicativamente tra marzo e agosto, attraverso più operazioni di trasferimento di denaro. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una truffa di tipo phishing, partita da un contatto ricevuto sul telefono del sacerdote. Don Vito Colonna avrebbe infatti risposto con un semplice “ok” a un messaggio, al quale sarebbero seguite ulteriori operazioni poi finite sotto la lente degli investigatori.

Il parroco ha denunciato quanto accaduto e ha successivamente informato la comunità. Nella sua comunicazione ha parlato di una «truffa economica da parte di un’organizzazione criminale (probabilmente internazionale)», ma saranno gli accertamenti a stabilire la reale dinamica dei fatti, le responsabilità e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Altamura, don Vito Colonna denuncia la truffa: l’appello ai fedeli e la rassicurazione della scuola

La truffa ha avuto ripercussioni anche sulla gestione quotidiana delle due strutture, tanto che nella parrocchia sono comparsi alcuni avvisi rivolti ai fedeli. Nel messaggio viene chiesto alla comunità di «contribuire a ripristinare il salvadanaio necessario, ciascuno secondo la propria sensibilità e possibilità», così da sostenere le esigenze economiche conseguenti alla sottrazione delle somme. Anche la scuola dell’infanzia “Pasquale e Maria Sabini” è intervenuta per rassicurare le famiglie, definendo quello attuale un “momento delicato”, ma escludendo conseguenze sulla prosecuzione delle attività.

In una nota, l’istituto sottolinea: «la scuola non chiude e non si ferma», precisando che le attività proseguono regolarmente e che sono già in corso le iniziative necessarie per affrontare la situazione. L’obiettivo dichiarato è tutelare soprattutto bambini, famiglie e insegnanti, mantenendo operativo il servizio nonostante le difficoltà. Sul caso restano in corso gli accertamenti delle autorità, chiamate a ricostruire modalità e responsabilità del raggiro.