Nel corso di una chiacchierata a ruota libera su Verissimo la ex velina Elisabetta Canalis ha messo a fuoco i momenti più significativi della sua vita recente: il trasferimento negli Stati Uniti, la fine del matrimonio con il chirurgo Brian Perri la nascita della figlia Skyler Eva e il ritorno in prima serata italiana a conduzione del programma Tu sì que vales.

Le sue parole, scandite da citazioni dirette, offrono un ritratto sincero di una figura mediatica che ha saputo reinventarsi senza cedere ai pettegolezzi.

Da Milano a Los Angeles: il salto di Canalis

Le motivazioni della partenza

Canalis ha spiegato che, pur essendo “contenta della sua vita in Italia“, la promessa dell’America le era irresistibile.

«Ho deciso di andare negli USA, nonostante fossi contenta della vita in Italia. Ma avevo un’attrazione per l’America che mi ha rapita», ha detto, aggiungendo che la scelta è stata presa quasi alla leggera, ma si è rivelata una risposta a una pressione costante che sentiva sul territorio italiano.

Una vita più tranquilla oltre l’Atlantico

Secondo la showgirl, il trasferimento le ha permesso di vivere una quotidianità più normale. “Negli USA non mi conosceva nessuno, come oggi. Una vita più normale”, ha affermato, precisando che, nonostante la distanza, i legami con l’Italia rimangono forti: “Quando torno sono felicissima”.

Amore, figlia e separazione: il percorso con Brian Perri

Il matrimonio e la nascita di Skyler Eva

In America Canalis ha incontrato il chirurgo Brian Perri, con il quale ha condiviso una cerimonia di matrimonio e ha dato alla luce la piccola Skyler Eva. «La ragione vera per cui sono rimasta negli Stati Uniti è stata la storia con Brian. Abbiamo avuto una figlia, è stato l’uomo più importante della mia vita», ha ribadito, sottolineando il profondo legame affettivo che li ha uniti per più di dieci anni.

Separazione amichevole e nuovo stato sentimentale

Nonostante la fine della convivenza, la coppia ha scelto di mantenere un rapporto collaborativo. “Non è più un rapporto di coppia; è un rapporto che si è evoluto. Facciamo ancora tutto insieme, anche le vacanze”, ha dichiarato Canalis, aggiungendo che per un anno la separazione è rimasta privata, anche agli occhi dei parenti di Brian. Oggi la donna si definisce “eternamente single“, pur riconoscendo l’interesse di molti corteggiatori e la possibilità di un eventuale nuovo matrimonio se dovesse presentarsi “una situazione seria“.

Ritorno in Italia: Tu sì que vales e i legami televisivi

L’offerta di Maria De Filippi per entrare nella conduzione di Tu sì que vales il talent show trasmesso il sabato su Canale 5 è stata accolta con entusiasmo da Canalis, che ha definito l’incarico un nuovo capitolo della sua carriera. Nel nuovo ruolo ha ritrovato volti familiari, tra cui Paolo Bonolis con cui aveva condiviso momenti di Striscia la Notizia quando, a 21 anni, era una velina.

L’amicizia con Maddalena Corvaglia

Una voce di corridoio aveva insinuato una rottura per motivi finanziari tra Canalis e l’ex compagna di scena Maddalena Corvaglia. La showgirl ha smentito categoricamente: “Con Maddalena non è successo niente di quello che si scrive sui giornali. La questione è molto più semplice di quello che si dice”. Ha aggiunto che, pur non essendo più vicine come un tempo, le augura ogni successo: “Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello professionale o personale sono felicissima per lei”.

La sua storia dimostra che, anche sotto i riflettori, è possibile ricostruire la propria vita senza lasciarsi sopraffare dalle dicerie dei media.