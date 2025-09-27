Si parte, questa sera, in prima serata su Canale 5, al via la prima puntata di “Tu Si Que Vales“, il noto talent show targato Mediaset. Scopriamo insieme tutte le novità di questa nuova edizione.

Tu Si Que Vales, oggi la prima puntata: ospiti, new entry e novità

C’è grande attesa per la prima puntata di “Tu Si Que Vales“, il talent show targato Mediaset amatissimo dagli italiani.

Sul palco, come sempre, vedremo artisti da tutto il mondo mostrare il loro talento, tra cui maghi, giocoliere, cantanti, mentalisti, acrobati eccetera. Tutti dovranno cercare di accaparrarsi il sì da parte della giuria che, in questa nuova edizione, avrà una new entry rispetto allo scorso anno. Non ci sarà più infatti Gerry Scotti ma, al suo posto, vedremo Paolo Bonolis. Confermatissimi invece Maria De Filippi, Rudy Zerby e Luciana Littizzetto. In rappresentanza della giuria popolare avremo come sempre Sabrina Ferilli.

Tu Si Que Vales, oggi la prima puntata: tutte le anticipazioni

Subito dopo la “Ruota della Fortuna“, andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di “Tu Si Que Vales” che, come visto, vedrà Paolo Bonolis nel cast dei giudici al posto di Gerry Scotti. Saranno tanti gli artisti che vedremo sul palco stasera, tra emozioni e divertimento. Non mancherà la presenza del fan numero uno di Sabrina Ferilli, ovvero Giovannino, che irromperà spesso sul palco per prendersi gioco dell’attrice e degli altri giudici e far divertire il pubblico. Appuntamento quindi a questa sera!