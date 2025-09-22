Gerry Scotti e Samira Lui protagonisti di momenti di forte commozione a La Ruota della Fortuna: lacrime e sorprese in diretta nel celebre programma televisivo

Gerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare alle lacrime nella puntata di domenica 21 settembre de La Ruota della Fortuna, ma cosa è realmente successo? Durante la trasmissione, il presentatore e la valletta si sono commossi profondamente per la straordinaria vittoria di un concorrente che, nel corso delle varie manches, ha saputo con pazienza e determinazione avere la meglio sugli sfidanti, fino a conquistare una vincita incredibile da 100 mila euro.

Al gioco finale de ‘La Ruota Delle Meraviglie‘, infatti, il concorrente ha risposto correttamente a due domande su tre, ottenendo la busta contenente il super bottino, un momento che ha fatto emergere tutta la potenza e la delicatezza delle emozioni in studio.

Ruota della fortuna Gerry Scotti: il momento che commuove

Davanti alla super vincita, Gerry Scotti, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Sono emozionato e felice – e forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci – nel dirti che hai vinto… 100 mila euro!”. Le lacrime del conduttore hanno raccontato meglio di qualsiasi parola il legame umano che si crea tra chi conduce il programma e chi partecipa, mentre il concorrente abbracciava il padre Dante, seduto in platea, tra lo stupore e l’emozione del pubblico.

Alla Ruota della fortuna la commozione di Samira Lui e Gerry Scotti

Anche Samira Lui non è riuscita a trattenere l’emozione: “Un’immagine stupenda”, ha commentato la valletta. “Questo è il nostro lavoro, ma ci fa piacere dirvi che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi, quanto voi, perché ve lo meritate”. Le parole di Gerry hanno poi concluso il momento, tra gli applausi calorosi del pubblico, che anche da casa ha condiviso la gioia sui social.