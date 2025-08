Tu sì que vales si prepara al ritorno in prima serata con un cast rinnovato: l’arrivo di Bonolis e la riconferma di Littizzetto promettono una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.

Nuovi equilibri a Tu si que vales? Cosa succede tra Bonolis e Littizzetto

Le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales sono iniziate.

A luglio, a Roma, i primi ciak. Il programma torna in autunno, ma già si parla — anzi, si scrive — di dinamiche infuocate tra i giudici. Gerry Scotti ha lasciato la sua poltrona rossa, ufficialmente per “troppi impegni televisivi”. Al suo posto, ecco Paolo Bonolis. Un ingresso che non passa inosservato.

In giuria, restano saldi Rody Zerbi, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli (sempre nella giuria popolare). E poi c’è lei, Luciana Littizzetto. Ironica, pungente, entrata solo lo scorso anno ma già parte dell’equilibrio (precario?) del gruppo.

Ma proprio tra Bonolis e Littizzetto, secondo indiscrezioni rilanciate da Vanity Fair, si starebbero accendendo le prime scintille. Il pubblico in studio — dicono — ha assistito a botta e risposta continui. Ironici, sì. Ma a volte taglienti, come solo sanno fare questi due fuoriclasse della battuta irriverente.

Un giudizio su un’esibizione. Un commento fuori tempo. Una battuta — apparentemente innocente — che fa saltare i nervi. E via, il battibecco. “I due sono spesso in disaccordo”, scrivono. Ma non è solo disaccordo. È uno spettacolo nello spettacolo. Frecciatine, provocazioni, mezze verità mascherate da umorismo.

Tu sì que vales, Bonolis e Littizzetto tra battute pungenti e risate assicurate

Chi c’era tra il pubblico parla di scambi di battute memorabili. Bonolis che aggiunge pepe. Littizzetto che non si tira mai indietro. Due fuoriclasse della parola, insomma. Che quando si pungono, fanno scintille vere. E fanno anche ridere — parecchio.

Un gioco di ruoli? Forse. Ma non sempre controllato. Perché dietro l’ironia si nasconde spesso una tensione vera. E quando si gioca sul filo della provocazione, basta poco per superare il limite. E infatti qualcuno in studio avrebbe notato sguardi tesi, pause improvvise. Un gesto. Una risata forzata. Piccole crepe, forse. Oppure solo show.

In ogni caso, c’è attesa. Le puntate andranno in onda in autunno e solo allora potremo vedere se quei botta e risposta erano davvero “solo battute”. O qualcosa di più. Per ora, le anticipazioni bastano ad accendere la curiosità. Bonolis e Littizzetto hanno già acceso lo spettacolo. E siamo solo all’inizio.