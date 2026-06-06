La cantante si sposa, è pronta a convolare a nozze e ad aprire una nuova fase della sua vita privata: ecco cosa sappiamo.

Francesca Michielin sarebbe pronta a compiere un passo importante nella sua vita privata: si sposa con il compagno Davide Spigarolo. Le pubblicazioni apparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica anticipano infatti le nozze, previste entro i prossimi sei mesi.

Fiori d’arancio per Francesca Michielin: pubblicazioni e nozze in vista

Francesca Michielin si avvicina a un momento cruciale della sua vita privata. Come rivelato dal Giornale di Vicenza, le pubblicazioni matrimoniali comparse nei comuni di Bassano del Grappa e Marostica confermerebbero l’imminente matrimonio con il compagno Davide Spigarolo, con cui la cantautrice condivide una relazione dal 2022. La coppia ha sempre scelto la massima discrezione, mantenendo il proprio legame lontano dai riflettori e riducendo al minimo le esposizioni pubbliche e social.

Anche questa volta la notizia emerge senza dichiarazioni ufficiali, ma attraverso documenti che raccontano un passo importante nella loro storia. Non sono ancora noti dettagli su data e luogo delle nozze, che verranno presumibilmente fissati entro la scadenza delle pubblicazioni.

Colpo di scena su Francesca Michielin: la cantante si sposa, chi è il futuro marito

Davide Spigarolo, 33 anni, è preparatore atletico e conduce una vita lontana dal mondo dello spettacolo, pur provenendo da una famiglia legata allo sport italiano. Come riportato dal Corriere, è infatti figlio di Gabriella Dorio, storica mezzofondista azzurra e campionessa olimpica nei 1500 metri ai Giochi di Los Angeles 1984, atleta che ha partecipato a cinque finali olimpiche tra il 1976 e il 1984.

Anche nella relazione con Michielin, Spigarolo ha mantenuto un profilo riservato, coerente con la scelta della coppia di proteggere la propria dimensione privata. Un equilibrio che si riflette anche nello stile di vita dell’artista, da sempre attenta a separare carriera e vita personale. Intanto, per la cantante si apre una fase intensa anche sul piano professionale: il 12 giugno è previsto l’uscita del nuovo album “Magia bianca”, anticipato dai singoli “Una donna non può” e “Strega comanda”, mentre l’estate sarà segnata da un tour fino ad agosto e da nuovi live nei teatri a partire da novembre.

In questo clima di attesa e riservatezza, l’artista si prepara così a vivere un nuovo capitolo personale, mantenendo però il consueto equilibrio tra sfera privata e impegni professionali.