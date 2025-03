Con il suo brano “Fango in paradiso”, Francesca Michielin si è arrivata alla posizione numero 21 alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. La cantautrice veneta pare non averla presa benissimo, ecco cosa ha risposto a un fan su TikTok.

Francesca Michielin e la delusione a Sanremo: dubbi sul suo ritorno

Anche se c’è chi dice il contrario e si dice contento anche di essere arrivato nelle ultime posizioni, è più che normale non essere soddisfatti quando non si ottengono i risultati sperati. Francesca Michielin è arrivata 21esima a Sanremo 2025 e non sembra averla presa benissimo. La cantautrice veneta ha postato su TikTok un video di una versione inedita di “Fango in paradiso“, per poi rispondere a un fan che le chiedeva se pensava di candidarsi per al prossima edizione del Festival. Ecco cosa ha risposto Francesca: “Sanremo 2026? Ad arrivare ancora 21esima? Anche no”. Insomma, risposta secca e decisa.

Francesca Michielin e Sanremo 2025

Non è stato certo un Sanremo da ricordare per Francesca Michielin, iniziato con un’infortunio alla gamba e terminato con la 21esima posizione. C’è però da dire che tanti fan, che all’inizio non avevano particolarmente apprezzato il pezzo portato in gara, dopo averlo riascoltato hanno cambiato opinione e questa non può comunque che essere una bella soddisfazione per la Michielin.